Очень аппетитные оладьи из квашеной капусты

Хочу поделиться с вами рецептом необычных оладиков. И готовить мы будем их из квашеной капусты. Блюдо получается вкусное, сытное и очень нежное. Оладьи имеют довольно оригинальный вкус, но обязательно вам понравятся. Подавать их рекомендуется со сметаной и тогда ваших домочадце от них «за уши не оттащишь».

Необходимые продукты

300 грамм квашеной капусты

укроп

70 грамм сыра

2 куриных яйца

соль, перец, хмели-сунели

3 столовые ложки сметаны

110 грамм кукурузной муки

щепотка соды

Начинаем приготовление

В миску кладем квашеную капусту, вбиваем куриные яйца, добавляем соль, перец, хмели-сунели, сметану, соду и измельченный укроп. Тверды сыр натираем на терке и добавляем к остальным продуктам. Все хорошо перемешиваем. В получившуюся массу частями вводим муку и хорошо перемешиваем. Жарим оладьи на гриле или сковороде. Для обжаривания разогреваем сковороду с растительным маслом и ложкой выкладываем на нее тесто. Жарим оладьи с двух сторон до золотистого цвета, а потом подаем к столу.

Приятного аппетита!

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