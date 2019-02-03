Очень аппетитные оладьи из квашеной капусты

Хочу поделиться с вами рецептом необычных оладиков. И готовить мы будем их из квашеной капусты. Блюдо получается вкусное, сытное и очень нежное. Оладьи имеют довольно оригинальный вкус, но обязательно вам понравятся. Подавать их рекомендуется со сметаной и тогда ваших домочадце от них «за уши не оттащишь».
Необходимые продукты
- 300 грамм квашеной капусты
- укроп
- 70 грамм сыра
- 2 куриных яйца
- соль, перец, хмели-сунели
- 3 столовые ложки сметаны
- 110 грамм кукурузной муки
- щепотка соды
Начинаем приготовление
- В миску кладем квашеную капусту, вбиваем куриные яйца, добавляем соль, перец, хмели-сунели, сметану, соду и измельченный укроп. Тверды сыр натираем на терке и добавляем к остальным продуктам. Все хорошо перемешиваем.
- В получившуюся массу частями вводим муку и хорошо перемешиваем.
- Жарим оладьи на гриле или сковороде. Для обжаривания разогреваем сковороду с растительным маслом и ложкой выкладываем на нее тесто. Жарим оладьи с двух сторон до золотистого цвета, а потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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