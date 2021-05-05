Деревенский свадебный салат. Непередаваемо вкусный

Это очень известная закуска-салат, у которой нет конкурентов по простоте приготовления и спросу за столом. Съедается всегда молниеносно и без остатка. Но я эту закуску готовлю по-своему. Моим домочадцам нравится, когда я готовлю из филе курицы или индейки.

А в изначальном рецепте закуска готовится только из свинины. Что вполне объяснимо: на свадьбу проще было готовить из свинины, чем кромсать курицу на филе грудок.

Ну и ничего особенного для такой закуски и не требуется. Мясо, лук и зелень. Что может быть проще?

Фото: Еда без труда

Чем больше лука — тем вкуснее. Смело кладите лука в 2 раза больше, чем в рецепте. Гости скажут Вам только «спасибо».

Честно скажу: салат настолько вкусен, что остановиться при его поедании очень сложно, к тому же, все необходимые продукты для его приготовления практически всегда имеются под рукой, в каждом доме.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500-600 гр. отварного мяса

2-4 крупных луковицы (лучше салатных сортов)

2 ст. л. зелени петрушки или другой по вкусу

Фото: Еда без труда

Мясо опускаю в кипяток, а не в холодную воду. Так оно получается вкуснее. Воду солю меньше, чем обычно. Мясо должно быть слегка недосоленным. Это важно! Остужаю мясо в бульоне.

Нарезаю мясо длинными брусочками.

Фото: Еда без труда

Нарезка кубиками, наверное, тоже подойдёт, но мне больше нравится, когда длинные пёрышки лука подцепляются на вилку вместе с длинным брусочком мяса.

Лук нарезаю тонкими перьями. Зелень петрушки измельчаю и перемешиваю её с луком.

Фото: Еда без труда

Теперь готовлю маринад для закуски.

Ингредиенты для маринада:

3 ст. л. холодной кипячёной воды

3 ст. л. сахара

9 ст. л. винного или фруктового уксуса (5-6 %%)

1,5-2 ч. л. соли

5 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. черного молотого перца

Фото: Еда без труда

При приготовлении маринада сначала насыпаю сахар и соль в ёмкость, заливаю водой с уксусом и тщательно перемешиваю до растворения сахара и соли. Только после растворения соли с сахаром добавляю масло и перец. На вкус маринад должен быть остро-кисло-сладким.

В ёмкость с крышкой перекладываю мясо, переслаивая его с луком и зеленью.

Фото: Еда без труда

Заливаю всю эту красоту маринадом. Накрываю ёмкость крышкой и ставлю в холодильник для маринования минимум на 8 часов. Простоит 12 часов — будет только вкуснее.

У нас в первую очередь съедается лук из этой закуски. Поэтому я его кладу намного больше, чем предусмотрено в рецепте. При подаче можно посыпать свежей зеленью.

Попробуйте приготовить. Это очень просто и очень вкусно.