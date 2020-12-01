Свиная отбивная в духовке: сочная отбивная с аппетитной сырной корочкой

Свинина отбивная в духовке – сочная внутри и хрустящая снаружи. Вариант приготовления простой, под силу даже начинающей хозяюшке.

Свинина отбивная в духовке: ингредиенты

2 (две) шт – лука 500 (пятьсот) гр – свинины 100 (сто) гр – майонеза 200 (двести) гр – твердого сыра Соль и перец по вкусу

Свинина отбивная в духовке: рецепт

Сыр натрите на крупной терке

Лук нарежьте полукольцами

Свинину нарежьте порционными кусочками толщиной в полтора – два см. Отбейте молотком

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда наши отбивные

Каждый кусочек мяса посолите, поперчите. Распределите равномерно майонез, выложите нарезанный лук и посыпьте тертым сыром и отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

Свинина отбивная в духовке готова: Видео

Подавать в горячем виде. При подаче посыпать зеленью по желанию. К отбивным отлично подойдет картофель, макароны, рис или овощи. На здоровье.