Свиная отбивная в духовке: сочная отбивная с аппетитной сырной корочкой

Свинина отбивная в духовке – сочная внутри и хрустящая снаружи. Вариант приготовления простой, под силу даже начинающей хозяюшке.
Свинина отбивная в духовке: ингредиенты
- 2 (две) шт – лука
- 500 (пятьсот) гр – свинины
- 100 (сто) гр – майонеза
- 200 (двести) гр – твердого сыра
- Соль и перец по вкусу
Свинина отбивная в духовке: рецепт
- Сыр натрите на крупной терке
- Лук нарежьте полукольцами
- Свинину нарежьте порционными кусочками толщиной в полтора – два см. Отбейте молотком
- Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда наши отбивные
- Каждый кусочек мяса посолите, поперчите. Распределите равномерно майонез, выложите нарезанный лук и посыпьте тертым сыром и отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
Свинина отбивная в духовке готова: Видео
Подавать в горячем виде. При подаче посыпать зеленью по желанию. К отбивным отлично подойдет картофель, макароны, рис или овощи. На здоровье.
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