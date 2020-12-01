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Свиная отбивная в духовке: сочная отбивная с аппетитной сырной корочкой

Свинина отбивная в духовке – сочная внутри и хрустящая снаружи. Вариант приготовления простой, под силу даже начинающей хозяюшке.

Свинина отбивная в духовке: ингредиенты

Свиная отбивная в духовке

  1. 2 (две) шт – лука
  2. 500 (пятьсот) гр – свинины
  3. 100 (сто) гр – майонеза
  4. 200 (двести) гр – твердого сыра
  5. Соль и перец по вкусу

Свинина отбивная в духовке: рецепт

Свиная отбивная в духовке

  • Сыр натрите на крупной терке
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Свинину нарежьте порционными кусочками толщиной в полтора – два см. Отбейте молотком
  • Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда наши отбивные
  • Каждый кусочек мяса посолите, поперчите. Распределите равномерно майонез, выложите нарезанный лук и посыпьте тертым сыром и отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

Свинина отбивная в духовке готова: Видео

Подавать в горячем виде. При подаче посыпать зеленью по желанию. К отбивным отлично подойдет картофель, макароны, рис или овощи. На здоровье.

Свиная отбивная в духовке

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