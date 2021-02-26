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Заливной пирог с грибами: семейный обед за считанные минуты

Заливной пирог с грибами! Быстрый заливной пирог с грибами – это отличный рецепт для того, чтобы сытно и вкусно накормить семью без особых заморочек.

Представленный ниже рецепт позволяет просто и быстро приготовить великолепный заливной пирог, который придется по вкусу всем. Используемые в пироге ингредиенты можно закупить в любом ближайшем магазине практически за копейки.

Заливной пирог с грибами: ингредиенты

Для начинки:

  • Грибы – 500 г

Заливной пирог с грибами

  • Картофель – 500 г
  • Морковь – 100 г
  • Перец сладкий – 1-2 шт.
  • Лук – 1 головка
  • Растительное масло
  • Паприка, черный перец, соль

Для теста:

  • Сыр – 100 г
  • Майонез – 1 пачка (200 мл.)
  • Сметана – 1 пачка (200 мл.)
  • Мука – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1 ч/л
  • Сливочное масло – 50 г

Заливной пирог с грибами: приготовление

Заливной пирог с грибами

Приготовление теста:

  • Размягчить масло, добавить яйца, сметану, майонез и натертый на мелкой терке сыр.
  • Посолить, положить соду и тщательно взбить.
  • При постоянном помешивании добавить муку и вымесить однородное тесто. Оставить настаиваться 15 минут.

Пока тесто настаивается, нужно приготовить начинку:

Картофель очистить, нарезать тонкими пластами – кружочками и положить вариться в подсоленный кипяток.

Важно: картофель нужно варить всего 4-5 минут до полуготовности.

  • Если картофель переварить, то красиво оформить пирог уже не получится.
  • Для того, чтобы картофель получился вкуснее, можно в кипяток положить веточку укропа и налить в воду одну столовую ложку растительного масла.
  • Грибы почистить, помыть и, тщательно отжав, нарезать.
  • Лук нарезать полукольцами, а морковь – тонкими полосками или натереть на терке.
  • Удалить плодоножки и семена перца и также нарезать полукольцами.
  • В разогретом растительном масле пожарить лук и морковь. Добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.

А теперь нужно собрать пирог:

  • В форму для пирога выложить кружочки картофеля внахлест.
  • Сверху положить слой полуколец перца.
  • Следующим слоем выложить грибы с овощами.

Заливной пирог с грибами

  • Залить начинку тестом и выпекать в духовке до готовности при температуре 180 градусов.

Ну вот и готов наш быстрый заливной пирог с грибами. Подавать его нужно, перевернув начинкой вверх и украсив зеленью.

Заливной пирог с грибами: готов

Приятного аппетита!

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