Заливной пирог с грибами: семейный обед за считанные минуты

Заливной пирог с грибами! Быстрый заливной пирог с грибами – это отличный рецепт для того, чтобы сытно и вкусно накормить семью без особых заморочек.

Представленный ниже рецепт позволяет просто и быстро приготовить великолепный заливной пирог, который придется по вкусу всем. Используемые в пироге ингредиенты можно закупить в любом ближайшем магазине практически за копейки.

Заливной пирог с грибами: ингредиенты

Для начинки:

Грибы – 500 г

Картофель – 500 г

Морковь – 100 г

Перец сладкий – 1-2 шт.

Лук – 1 головка

Растительное масло

Паприка, черный перец, соль

Для теста:

Сыр – 100 г

Майонез – 1 пачка (200 мл.)

Сметана – 1 пачка (200 мл.)

Мука – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч/л

Сливочное масло – 50 г

Заливной пирог с грибами: приготовление

Приготовление теста:

Размягчить масло, добавить яйца, сметану, майонез и натертый на мелкой терке сыр.

Посолить, положить соду и тщательно взбить.

При постоянном помешивании добавить муку и вымесить однородное тесто. Оставить настаиваться 15 минут.

Пока тесто настаивается, нужно приготовить начинку:

Картофель очистить, нарезать тонкими пластами – кружочками и положить вариться в подсоленный кипяток.

Важно: картофель нужно варить всего 4-5 минут до полуготовности.

Если картофель переварить, то красиво оформить пирог уже не получится.

Для того, чтобы картофель получился вкуснее, можно в кипяток положить веточку укропа и налить в воду одну столовую ложку растительного масла.

Грибы почистить, помыть и, тщательно отжав, нарезать.

Лук нарезать полукольцами, а морковь – тонкими полосками или натереть на терке.

Удалить плодоножки и семена перца и также нарезать полукольцами.

В разогретом растительном масле пожарить лук и морковь. Добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.

А теперь нужно собрать пирог:

В форму для пирога выложить кружочки картофеля внахлест.

Сверху положить слой полуколец перца.

Следующим слоем выложить грибы с овощами.

Залить начинку тестом и выпекать в духовке до готовности при температуре 180 градусов.

Ну вот и готов наш быстрый заливной пирог с грибами. Подавать его нужно, перевернув начинкой вверх и украсив зеленью.

Заливной пирог с грибами: готов

Приятного аппетита!