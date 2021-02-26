Заливной пирог с грибами: семейный обед за считанные минуты

Заливной пирог с грибами! Быстрый заливной пирог с грибами – это отличный рецепт для того, чтобы сытно и вкусно накормить семью без особых заморочек.
Представленный ниже рецепт позволяет просто и быстро приготовить великолепный заливной пирог, который придется по вкусу всем. Используемые в пироге ингредиенты можно закупить в любом ближайшем магазине практически за копейки.
Заливной пирог с грибами: ингредиенты
Для начинки:
- Грибы – 500 г
- Картофель – 500 г
- Морковь – 100 г
- Перец сладкий – 1-2 шт.
- Лук – 1 головка
- Растительное масло
- Паприка, черный перец, соль
Для теста:
- Сыр – 100 г
- Майонез – 1 пачка (200 мл.)
- Сметана – 1 пачка (200 мл.)
- Мука – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сода – 1 ч/л
- Сливочное масло – 50 г
Заливной пирог с грибами: приготовление
Приготовление теста:
- Размягчить масло, добавить яйца, сметану, майонез и натертый на мелкой терке сыр.
- Посолить, положить соду и тщательно взбить.
- При постоянном помешивании добавить муку и вымесить однородное тесто. Оставить настаиваться 15 минут.
Пока тесто настаивается, нужно приготовить начинку:
Картофель очистить, нарезать тонкими пластами – кружочками и положить вариться в подсоленный кипяток.
Важно: картофель нужно варить всего 4-5 минут до полуготовности.
- Если картофель переварить, то красиво оформить пирог уже не получится.
- Для того, чтобы картофель получился вкуснее, можно в кипяток положить веточку укропа и налить в воду одну столовую ложку растительного масла.
- Грибы почистить, помыть и, тщательно отжав, нарезать.
- Лук нарезать полукольцами, а морковь – тонкими полосками или натереть на терке.
- Удалить плодоножки и семена перца и также нарезать полукольцами.
- В разогретом растительном масле пожарить лук и морковь. Добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.
А теперь нужно собрать пирог:
- В форму для пирога выложить кружочки картофеля внахлест.
- Сверху положить слой полуколец перца.
- Следующим слоем выложить грибы с овощами.
- Залить начинку тестом и выпекать в духовке до готовности при температуре 180 градусов.
Ну вот и готов наш быстрый заливной пирог с грибами. Подавать его нужно, перевернув начинкой вверх и украсив зеленью.
Заливной пирог с грибами: готов
Приятного аппетита!
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