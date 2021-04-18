Мясо в пакете Топлёное. Ароматное мясное блюдо для самых ленивых

Мясо в пакете Томлёное станет Вашей палочкой-выручалочкой. Если неожиданно нагрянут гости, смело угощайте их этим замечательным блюдом.
Мясо в пакете Томлёное: ингредиенты
- Свиное мясо — 500гр на одного человека
- Лист лавровый
- Соль
- Перец
- Паприка по желанию
Мясо должно быть обязательно свежим. В случае, если кусок мяса великоват, его необходимо на шприцевать рассолом.
Способ приготовления:
- Свиное мясо тщательно поперчить и посолить со всех сторон.
- Чтобы запечь мясо подойдёт как пакет для запекания, так и обычные полиэтиленовые пакеты.
- Сложить в пакет мясо и лавровые листья, по возможности хорошо выпустить из него воздух и крепко перевязать горло.
- То же самое проделать и со вторым пакетом.
- Постелить на дно кастрюли тряпочку, чтобы пакеты не соприкасались с дном самой кастрюли.
- Кастрюлю закрыть крышкой и варить на сильном огне до закипания.
- Затем снизить огонь до минимального и оставить на 4 часа.
- Через четыре часа снять мясо с огня и остудить в кастрюле до комнатной температуры.
- Мясные пакеты достать из воды, тщательно вытереть и отправить на ночь в холодильник.
- Если хотите, чтобы мясо было плотнее, его нужно класть в форму прямо в мешках, а сверху придавить прессом.
- Готовое мясо можете вынуть из пакетов, а остывший сок собрать и использовать в других блюдах.
Мясо в пакете Томлёное прекрасно дополнит любое блюдо.
Приятного Вам аппетита!
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