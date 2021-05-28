Скатерть-Самобранка

5 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КОТ
    Готовила на месяц, хранить можно три недели.Готовила на месяц...
  • Валентина
    нееее... курица пусть бегает... карп - так карп))))))Фаршированный кар...
  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...

Вкусное и сытное блюдо «Медвежья лапа». Замена «мяса по Французски»

Сытная и вкусная закуска, которую можно готовить на ужин и подавать на праздничный стол. Время готовки минимальное, все очень просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, 400 г;
  • филе куриное, 2 шт;
  • картофель, 500 г;
  • мука, 2 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем его на ломтики и отбиваем. Солим, перчим и посыпаем любыми специями по вкусу.

Картофель трем на крупной терке и заливаем холодной водой на 10 минут. Это поможет вывести из массы лишний крахмал.

Отжимаем массу.

В отжатый картофель всыпаем муку, соль и перец, вымешиваем, вбиваем яйцо и еще раз перемешиваем.

В разогретое на сковороде растительное масло кладем порционно картофельную массу, сверху отбивную, накрываем картофелем.

Обжариваем «бутерброд» с двух сторон до румяности.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем заготовки.

Сверху посыпаем сыром и ставим запекаться при 180 градусах на 40 минут.

Если боитесь, что сыр начнет пригорать, заекаем сначала без него, а за 5 минут до окончания готовки, посыпаем сыром и допекаем.

Вкусное и сытное блюдо «Медвежья лапа». Замена «мяса по Французски»

При подаче я посыпают блюдо рубленым укропом и зеленым чесноком, получается очень свежо и ароматно, отлично сочетается с салатами из свежих овощей.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх