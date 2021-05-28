Вкусное и сытное блюдо «Медвежья лапа». Замена «мяса по Французски»

Сытная и вкусная закуска, которую можно готовить на ужин и подавать на праздничный стол. Время готовки минимальное, все очень просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 400 г;

филе куриное, 2 шт;

картофель, 500 г;

мука, 2 ст.л;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем его на ломтики и отбиваем. Солим, перчим и посыпаем любыми специями по вкусу.

Картофель трем на крупной терке и заливаем холодной водой на 10 минут. Это поможет вывести из массы лишний крахмал.

Отжимаем массу.

В отжатый картофель всыпаем муку, соль и перец, вымешиваем, вбиваем яйцо и еще раз перемешиваем.

В разогретое на сковороде растительное масло кладем порционно картофельную массу, сверху отбивную, накрываем картофелем.

Обжариваем «бутерброд» с двух сторон до румяности.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем заготовки.

Сверху посыпаем сыром и ставим запекаться при 180 градусах на 40 минут.

Если боитесь, что сыр начнет пригорать, заекаем сначала без него, а за 5 минут до окончания готовки, посыпаем сыром и допекаем.