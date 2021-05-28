Вкусное и сытное блюдо «Медвежья лапа». Замена «мяса по Французски»

Сытная и вкусная закуска, которую можно готовить на ужин и подавать на праздничный стол. Время готовки минимальное, все очень просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 400 г;
- филе куриное, 2 шт;
- картофель, 500 г;
- мука, 2 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем его на ломтики и отбиваем. Солим, перчим и посыпаем любыми специями по вкусу.
Картофель трем на крупной терке и заливаем холодной водой на 10 минут. Это поможет вывести из массы лишний крахмал.
Отжимаем массу.
В отжатый картофель всыпаем муку, соль и перец, вымешиваем, вбиваем яйцо и еще раз перемешиваем.
В разогретое на сковороде растительное масло кладем порционно картофельную массу, сверху отбивную, накрываем картофелем.
Обжариваем «бутерброд» с двух сторон до румяности.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем заготовки.
Сверху посыпаем сыром и ставим запекаться при 180 градусах на 40 минут.
Если боитесь, что сыр начнет пригорать, заекаем сначала без него, а за 5 минут до окончания готовки, посыпаем сыром и допекаем.
При подаче я посыпают блюдо рубленым укропом и зеленым чесноком, получается очень свежо и ароматно, отлично сочетается с салатами из свежих овощей.
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