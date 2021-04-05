Подруга научила «правильно» тушить капусту. Теперь мой муж есть ее даже без мяса, а дети просят добавки

Тушенная капуста получается очень сочной, мягкой, с ярким, аппетитным ароматом. Я ее подаю как блюдо или использую в качестве начинки для вареников, пирогов и пирожков.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1.5 кг;
- лук, 250 г;
- морковь, 300 г;
- томатный сок или паста, 50 г;
- сахар, 5 г;
- соль, перец, специи;
- кипяток, 100 мл;
- лавровый лист, 3 шт;
- масло растительное.
Процесс приготовления
В самую первую очередь, залейте кипятком лавровый лист, чтобы он отдал воде все свои ароматы и масла. Эту водичку мы потом зальем в капусту она равномерно распределиться и блюдо станет ароматнее.
Капусту шикуем, лук режем, морковь трем на крупной терке.
Пассируем лук с морковью в растительном масле, потом добавляем томатный соус или пасту, тушим.
Солим и перчим массу, вводим прочие специи по вкусу, сахар, перемешиваем.
Всыпаем часть капусты, перемешиваем и добавляем остальную. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.
Пробуем. Досаливаем и вливаем воду с лаврового листа, тушим еще 30 минут.
Перемешиваем капусту каждые 4 минуты.
Подаю такую капусту с отварными сосисками, картофелем, тушеным мясом, особенно вкусно с говядиной и грибами.
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