Подруга научила «правильно» тушить капусту. Теперь мой муж есть ее даже без мяса, а дети просят добавки

Тушенная капуста получается очень сочной, мягкой, с ярким, аппетитным ароматом. Я ее подаю как блюдо или использую в качестве начинки для вареников, пирогов и пирожков.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1.5 кг;

лук, 250 г;

морковь, 300 г;

томатный сок или паста, 50 г;

сахар, 5 г;

соль, перец, специи;

кипяток, 100 мл;

лавровый лист, 3 шт;

масло растительное.

Процесс приготовления

В самую первую очередь, залейте кипятком лавровый лист, чтобы он отдал воде все свои ароматы и масла. Эту водичку мы потом зальем в капусту она равномерно распределиться и блюдо станет ароматнее.

Капусту шикуем, лук режем, морковь трем на крупной терке.

Пассируем лук с морковью в растительном масле, потом добавляем томатный соус или пасту, тушим.

Солим и перчим массу, вводим прочие специи по вкусу, сахар, перемешиваем.

Всыпаем часть капусты, перемешиваем и добавляем остальную. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.

Пробуем. Досаливаем и вливаем воду с лаврового листа, тушим еще 30 минут.

Перемешиваем капусту каждые 4 минуты.