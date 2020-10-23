Как мы в колхозы на картошку ездили. Наша юность в СССР

Если ваша юность пришлась на 70 – 80 года прошлого века, тогда вы точно, как и мы, ездили в колхозы на картошку или лен, сбор других овощей и фруктов. Это была распространенная практика привлечения школьников и студентов в колхозы. Картофельные урожаи в те времена были большие и даже с нашей помощью, не всегда получалось собрать весь урожай и по весне подгнивший картофель сдавали на спиртзавод, где ее перерабатывали.

Мы еще ездили на лен, собирали его, ставили снопы на сушку – наша область тогда была в лидерах по его выращиванию, сегодня такого уже нет.

А на картофельном поле, впереди шел комбайн, который выкапывал урожай, а сзади мы – школьники или студенты и собирали в ведра его, потом несли к учетчику, он отмечал количество ведер и потом мы еще и зарплату получали, немного конечно, но и это было в радость.

Это только кажется, что было легко, но на самом деле, целый день наклоняться и сбирать картофель, потом нести его к машине в полных ведрах — еще то удовольствие. Но юность просто радовалась чистому воздуху и возможности законно прогуливать школу и пары.

Жили мы у бабушек в деревне по несколько человек и они нам готовили завтраки, обеды и ужины мы сами старались сделать, продукты для этого покупали в сельском магазине.

Мы еще и сами доили коров, а доярки на ферме нам помогали, учили этому непростому делу. А так, еду готовила обычную и простую – супы, макароны, картофель отварной или жареный.

Было весело и интересно, хоть мы и работали, но все было дружно и интересно, мы всегда друг другу помогали и выручали.