А вы так готовите? Вкуснейшее горячее блюдо

Такие котлеты готовятся очень быстро и получаются очень вкусно. Из обычного набора продуктов – яиц, куриного фарша и картофеля, вы сделаете сытный обед или ужин. Фарш вы можете брать любой или делать разную начинку.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриный фарш, 700 г;

картофель и лук по 2 шт;

горчица, 1 – 2 ст.л;

соль, перец зелень, чеснок;

яйца, 2 шт;

крахмал кукурузный, 4 ст.л;

соль.

Процесс приготовления

Фарш смешиваем с тертым на крупной терке картофелем и перемешиваем сразу, чтобы масса не потемнела.

Добавляем лук кубиком, обжаренный на растительном масле, рубленую зелень, горчицу.

Солим и перчим по вкусу, сухой чеснок или свежий, разные специи.

Формируем котлеты, слегка приплюскиваем и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

Яйца взбиваем венчиком с крахмалом, солим.

Совет: смотрите по консистенции кляра, если жидкий, тогда добавьте еще крахмала.

Каждую котлету обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до румяности. Можно дотушить котлеты, уложив в сковороду и накрыв крышкой. Тушим до 10 минут. Или протушите в духовке, также минут 10 – 15 при 180 градусах.

По желанию, в фарш можно добавить жареные грибочки.