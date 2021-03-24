Драники с грибами в вафельнице. Отличное постное блюдо

Драники с грибами в вафельнице — вкуснотища! Приготовить не сложно. Порадуйте своих родных этим лакомством. Ингредиенты прекрасно сочетающиеся!

Драники с грибами в вафельнице

Драники с грибами в вафельнице: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — картофеля
  2. 200 (двести) гр — шампиньонов
  3. половина лука
  4. 3 (три) ст. ложки — муки
  5. зелень укропа
  6. зелень петрушки
  7. соль по вкусу
  8. черный молотый перец по вкусу
  9. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Шампиньоны промойте и мелко нарежьте
  • Половинку луковицы очистите и тоже мелко порубите. В сковороду налейте половину столовой ложки подсолнечного масла и выложите лук
  • Затем добавьте грибы
  • Обжарьте грибы и лук до золотистого цвета
  • Картофель вымойте и очистите. В глубокую посуду налейте холодную воду. Натрите клубни на крупной тёрке прямо в посуду с водой. Это делается для того, чтобы картофель не начал чернеть. Оставьте картофель в воде минут на 5, чтобы весь ненужный нам крахмал вышел
  • Тёртый картофель переложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем хорошенько отожмите картофель руками
  • Отжатый картофель положите в посуду
  • Добавьте к нему жареные шампиньоны с луком. Зелень петрушки и укропа вымойте, обсушите, мелко порубите и тоже выложите в посуду. Добавьте по вкусу чёрный перец и соль.
    Перемешайте. Добавьте муку и перемешайте. Установите в вафельницу формы для гриля. Когда формы прогреются, смажьте их подсолнечным маслом
  • На нижнюю форму выложите полторы столовых ложки картофельной массы
  • Готовьте семь минут, пока лепёшка не зарумянится. Также приготовьте остальные драники с грибами в вафельнице. Форму смазывайте маслом. На здоровье.
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