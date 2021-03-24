Драники с грибами в вафельнице. Отличное постное блюдо

Драники с грибами в вафельнице — вкуснотища! Приготовить не сложно. Порадуйте своих родных этим лакомством. Ингредиенты прекрасно сочетающиеся!
Драники с грибами в вафельнице: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр — картофеля
- 200 (двести) гр — шампиньонов
- половина лука
- 3 (три) ст. ложки — муки
- зелень укропа
- зелень петрушки
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны промойте и мелко нарежьте
- Половинку луковицы очистите и тоже мелко порубите. В сковороду налейте половину столовой ложки подсолнечного масла и выложите лук
- Затем добавьте грибы
- Обжарьте грибы и лук до золотистого цвета
- Картофель вымойте и очистите. В глубокую посуду налейте холодную воду. Натрите клубни на крупной тёрке прямо в посуду с водой. Это делается для того, чтобы картофель не начал чернеть. Оставьте картофель в воде минут на 5, чтобы весь ненужный нам крахмал вышел
- Тёртый картофель переложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем хорошенько отожмите картофель руками
- Отжатый картофель положите в посуду
- Добавьте к нему жареные шампиньоны с луком. Зелень петрушки и укропа вымойте, обсушите, мелко порубите и тоже выложите в посуду. Добавьте по вкусу чёрный перец и соль. Перемешайте. Добавьте муку и перемешайте. Установите в вафельницу формы для гриля. Когда формы прогреются, смажьте их подсолнечным маслом
- На нижнюю форму выложите полторы столовых ложки картофельной массы
- Готовьте семь минут, пока лепёшка не зарумянится. Также приготовьте остальные драники с грибами в вафельнице. Форму смазывайте маслом. На здоровье.
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