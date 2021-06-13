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Салат Рапсодия с грейпфрутом. Необычное сочетание продуктов понравится всем

Салат Рапсодия с грейпфрутом один из самых красивых и вкусных салатов. Такой свежий салат станет украшением

Салат Рапсодия с грейпфрутом: ингредиенты

Салат Рапсодия с грейпфрутом

  1. Авокадо — 1 шт. (одна штука)
  2. Грейпфрукт — 1 шт. (одна штука)
  3. Шпинат — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Кедровые орешки — 120 гр.(сто двадцать грамм)
  5. Сыр бри — 100 гр. (сто грамм)
  6. Базилик — одна веточка
  7. Сухое шмпанское — 55 мл. (пятьдесат пять миллилитров)
  8. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Орешки на обжарьте сухой сковороде.
  • Снимите кожицу с авокадо и грейпфрукта и нарежьте кубиками. Затем залейте шампанским и жайте немного постоять.
  • Посыпьте зеленью.
  • Салат разложите по тарелкам и украсьте сыром, нарезанным тонкими ломтиками, посолите.
  • Салат посыпьте орешками.

Салат Рапсодия с грейпфрутом получается свежим и ароматным.

Салат Рапсодия с грейпфрутом. Необычное сочетание продуктов понравится всем 2

Приятного аппетита!

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