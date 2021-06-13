Салат Рапсодия с грейпфрутом. Необычное сочетание продуктов понравится всем

Салат Рапсодия с грейпфрутом один из самых красивых и вкусных салатов. Такой свежий салат станет украшением

Салат Рапсодия с грейпфрутом: ингредиенты

Авокадо — 1 шт. (одна штука) Грейпфрукт — 1 шт. (одна штука) Шпинат — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Кедровые орешки — 120 гр.(сто двадцать грамм) Сыр бри — 100 гр. (сто грамм) Базилик — одна веточка Сухое шмпанское — 55 мл. (пятьдесат пять миллилитров) Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Орешки на обжарьте сухой сковороде.

Снимите кожицу с авокадо и грейпфрукта и нарежьте кубиками. Затем залейте шампанским и жайте немного постоять.

Посыпьте зеленью.

Салат разложите по тарелкам и украсьте сыром, нарезанным тонкими ломтиками, посолите.

Салат посыпьте орешками.

Салат Рапсодия с грейпфрутом получается свежим и ароматным.

Приятного аппетита!