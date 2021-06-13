Салат Рапсодия с грейпфрутом. Необычное сочетание продуктов понравится всем

Салат Рапсодия с грейпфрутом один из самых красивых и вкусных салатов. Такой свежий салат станет украшением
Салат Рапсодия с грейпфрутом: ингредиенты
- Авокадо — 1 шт. (одна штука)
- Грейпфрукт — 1 шт. (одна штука)
- Шпинат — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Кедровые орешки — 120 гр.(сто двадцать грамм)
- Сыр бри — 100 гр. (сто грамм)
- Базилик — одна веточка
- Сухое шмпанское — 55 мл. (пятьдесат пять миллилитров)
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Орешки на обжарьте сухой сковороде.
- Снимите кожицу с авокадо и грейпфрукта и нарежьте кубиками. Затем залейте шампанским и жайте немного постоять.
- Посыпьте зеленью.
- Салат разложите по тарелкам и украсьте сыром, нарезанным тонкими ломтиками, посолите.
- Салат посыпьте орешками.
Салат Рапсодия с грейпфрутом получается свежим и ароматным.
Приятного аппетита!
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