Я просто добавил минералку в фарш. Секрет турецких котлет и летний соус за 2 минуты

Вкусные и сочные котлеты отлично подойдут к любому гарниру. Это блюдо – отличный вариант для пикника.

Для приготовления вам потребуются:

мясо;

сало или курдючный жир;

лук, 1 шт;

минеральная вода;

соль, перец и специи.

Процесс приготовления

Мясо превращаем в фарш, сало и курдючный жир мелко рубим ножом.

Лук трем на крупной терке и смешиваем с фаршем и салом.

Смешиваем паприку, смесь перцев, сухую мяту, чеснок сухой и другие.

Вливаем минералку в специи, перемешиваем. Воды наливаем столько, чтобы специи хорошо набухли. На 500 г фарша, специй берут по половине столовой ложки

Смешиваем фарш со специями.

Формируем котлеты и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Подаем котлеты с разными соусами, салатами из свежих овощей зеленого салата.

Для соуса возьмите лёгкий йогурт и смешайте его с мелко порезанными листьями мяты и кинзы. Затем добавьте немного оливкового масла, соли, перца, немного сока лимона.

Можно сделать бутерброды из батона с котлетами, листьями салата, ломтиками огурца и прочими свежими овощами.