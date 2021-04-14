Вкуснее, чем картофель фри, ужин готов за 10 минут

Интересный рецепт из картофеля и капусты с разными видами сыра. Получается еще вкуснее, чем популярные капустные битки. Все готовится достаточно просто и быстро, блюдо прекрасно подходит и для праздничной подачи, пикника.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 350 г;
- картофель, 250 г;
- масло растительное;
- соль, перец, специи, укроп свежий;
- моцарелла, 125 г;
- вода, 150 г;
- колбаса вареная или ветчина, 150 г;
- сухари панировочные.
Процесс приготовления
Картофель режем небольшими кубиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности со всех сторон. Солим и перчим.
Капусту мелко и тонко шинкуем, всыпаем к картофелю и перемешиваем.
Вливаем воду и накрываем сковороду крышкой. Тушим около 10 минут, перекладываем в емкость.
При помощи толкушки измельчаем картофель с капустой в однородную массу.
Добавляем к ней мелко резанный зеленый лук и укроп.
Совет: свежей зелени берите больше. Получается вкуснее.
Сыр режем мелким кубиком и смешиваем с массой.
Колбасу или ветчину берите большим куском: нужно нарезать тонкими то большими ломтиками, которые потом удобно сворачивать в рулет.
Выкладываем на ломтик начинку из картофеля и капусты с сыром, сворачиваем рулет, заворачивая внутрь кончики.
Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем слоем сухарей.
Выкладываем рулеты и отправляем в духовку на 20 минут при 200 градусах.
Эта закуска получается просто изумительной, очень аппетитной и ароматной, подходит к любому гарниру.
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