Вкуснее, чем картофель фри, ужин готов за 10 минут

Интересный рецепт из картофеля и капусты с разными видами сыра. Получается еще вкуснее, чем популярные капустные битки. Все готовится достаточно просто и быстро, блюдо прекрасно подходит и для праздничной подачи, пикника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 350 г;

картофель, 250 г;

масло растительное;

соль, перец, специи, укроп свежий;

моцарелла, 125 г;

вода, 150 г;

колбаса вареная или ветчина, 150 г;

сухари панировочные.

Процесс приготовления

Картофель режем небольшими кубиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности со всех сторон. Солим и перчим.

Капусту мелко и тонко шинкуем, всыпаем к картофелю и перемешиваем.

Вливаем воду и накрываем сковороду крышкой. Тушим около 10 минут, перекладываем в емкость.

При помощи толкушки измельчаем картофель с капустой в однородную массу.

Добавляем к ней мелко резанный зеленый лук и укроп.

Совет: свежей зелени берите больше. Получается вкуснее.

Сыр режем мелким кубиком и смешиваем с массой.

Колбасу или ветчину берите большим куском: нужно нарезать тонкими то большими ломтиками, которые потом удобно сворачивать в рулет.

Выкладываем на ломтик начинку из картофеля и капусты с сыром, сворачиваем рулет, заворачивая внутрь кончики.

Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем слоем сухарей.

Выкладываем рулеты и отправляем в духовку на 20 минут при 200 градусах.

Эта закуска получается просто изумительной, очень аппетитной и ароматной, подходит к любому гарниру.