Треугольники из лаваша с сыром на сковороде. Закуска на все времена

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстрый и сытный завтрак для всей семьи за считанные минуты.

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде: ингредиенты

Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм) Тонкий лаваш — 1 шт. (одна штука) Растительное масло — 2 ст.л (две столовые ложки) Яйца — 1 шт. (одна штука) Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Твёрдый сыр нарежьте на треугольники средней толщины, примерно 0,5 см.

Лаваш нарежьте на полоски толщиной 6-7 см, в длину будет 20-25 см. Выложите кусочек сыра на край лаваша.

Заверните, формируя треугольник, в конце торчащие края подверните.

В миске взболтайте яйцо, немного посолите и окуните треугольники в яичный кляр.

Обжарьте на растительном масле 1-2 минуты а каждой стороны.

Готовые треугольники горячими подавайте к столу.

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстро и вкусно

Приятного аппетита!