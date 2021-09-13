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Треугольники из лаваша с сыром на сковороде. Закуска на все времена

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстрый и сытный завтрак для всей семьи за считанные минуты.

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде: ингредиенты

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде

  1. Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
  2. Тонкий лаваш — 1 шт. (одна штука)
  3. Растительное масло — 2 ст.л  (две столовые ложки)
  4.  Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Твёрдый сыр нарежьте на треугольники средней толщины, примерно 0,5 см.
  • Лаваш нарежьте на полоски толщиной 6-7 см, в длину будет 20-25 см. Выложите кусочек сыра на край лаваша.
  • Заверните, формируя треугольник, в конце торчащие края подверните.
  • В миске взболтайте яйцо, немного посолите и окуните треугольники в яичный кляр.
  • Обжарьте на растительном масле 1-2 минуты а каждой стороны.
  • Готовые треугольники горячими подавайте к столу.

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстро и вкусно

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде. Закуска на все времена 4

Приятного аппетита!

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