Треугольники из лаваша с сыром на сковороде. Закуска на все времена

Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстрый и сытный завтрак для всей семьи за считанные минуты.
Треугольники из лаваша с сыром на сковороде: ингредиенты
- Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
- Тонкий лаваш — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Твёрдый сыр нарежьте на треугольники средней толщины, примерно 0,5 см.
- Лаваш нарежьте на полоски толщиной 6-7 см, в длину будет 20-25 см. Выложите кусочек сыра на край лаваша.
- Заверните, формируя треугольник, в конце торчащие края подверните.
- В миске взболтайте яйцо, немного посолите и окуните треугольники в яичный кляр.
- Обжарьте на растительном масле 1-2 минуты а каждой стороны.
- Готовые треугольники горячими подавайте к столу.
Треугольники из лаваша с сыром на сковороде — быстро и вкусно
Приятного аппетита!
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