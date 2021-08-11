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Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало

Запечённый перец по-сербски получается настолько вкусным, что ваши гости будут росить добавки.

Запечённый перец по-сербски: ингредиенты

Запечённый перец по-сербски

  1. Мясистый сладкий красный перец – 1 кг. (один килограмм)
  2. Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Сахар – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
  4. Чеснок – ½ г. (пол головки)
  5. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало 4

  • Перец хорошо промойте, не удаляйте хвостики и не нарушайте целостность овоща, просушите.
  • Застелите противень фольгой и в один слой разложите перец.
  • Запекайте около 30 минут при 200 градусах. Переверните его за это время 3 раза.
  • Затем сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.
  • С перца снимите кожицу.
  • Смешайте сок от перца с сахаром, солью, растительным маслом, перцем и  уксусом. Перемешайте хорошо до однородности.
  • Нарежьте чеснок тонкими пластинками и смешайте с маринадом.
  • Уложите в ёмкость с крышкой слой перцев, залейте маринадом, положите второй слой и полейте снова маринадом с чесноком. Так уложите весь перец и залейте всё маринадом.
  • Закройте крышкой и оставьте мариноваться 6 часов.

Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало 5

Запечённый перец по-сербски — вкусный и ароматный.

Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало 6

Приятного аппетита!

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