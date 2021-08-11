Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало

Запечённый перец по-сербски получается настолько вкусным, что ваши гости будут росить добавки.
Запечённый перец по-сербски: ингредиенты
- Мясистый сладкий красный перец – 1 кг. (один килограмм)
- Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сахар – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
- Чеснок – ½ г. (пол головки)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Перец хорошо промойте, не удаляйте хвостики и не нарушайте целостность овоща, просушите.
- Застелите противень фольгой и в один слой разложите перец.
- Запекайте около 30 минут при 200 градусах. Переверните его за это время 3 раза.
- Затем сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.
- С перца снимите кожицу.
- Смешайте сок от перца с сахаром, солью, растительным маслом, перцем и уксусом. Перемешайте хорошо до однородности.
- Нарежьте чеснок тонкими пластинками и смешайте с маринадом.
- Уложите в ёмкость с крышкой слой перцев, залейте маринадом, положите второй слой и полейте снова маринадом с чесноком. Так уложите весь перец и залейте всё маринадом.
- Закройте крышкой и оставьте мариноваться 6 часов.
Запечённый перец по-сербски — вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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