Куриная печень под соусом: быстро, вкусно и сытно!

Куриная печень под соусом! Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления куриной печенки под соусом. Приготовив блюдо по этому рецепту, вы всего лишь за час получите сытный и вкусный обед.

Куриная печень под соусом: ингредиенты

Для приготовления печенки:

куриная печенка – полкило

репчатый лук – 3 головки

растительное масло – для жарки

Для соуса:

сметана – 25 г

томатный соус – 50 г

петрушка – 100 г

соль, черный перец молотый – по вкусу

Для украшения:

репчатый лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

ягоды клюквы – на усмотрение

листья салата, петрушка, кинза и базилик

Куриная печень под соусом: пошаговый рецепт приготовление

Взять куриную печенку, хорошенько промыть под проточной водой, очистить от пленок и разрезать пополам. Затем залить молоком и вымачивать печенку в течение получаса, чтобы она получилась мягкой и нежной. Слить молоко.

В глубокую сковороду залить растительное масло и сильно нагреть его. Затем выложить туда печенку, слегка обжарить с двух сторон.

Лук очистить от шелухи, помыть, подсушить, разрезать тонкими полукольцами и добавить к печенке. Закрыть сковороду крышкой, периодически открывая ее и перемешивая печенку. Жарить нужно на среднем огне в течение четверти часа.

По истечении времени добавить сметану и томатный соус и жарить еще около пяти минут.

Петрушку промыть под проточной водой и обсушить. Несколько веточек отложить, а остальное мелко нарубить.

Всыпать петрушку в сковороду, накрыть крышкой, выключить огонь и пять минут дать настояться.

Разрезать лук на четвертинки.

Разрезать лук на четвертинки. Морковку почистить и разрезать полосками.

Базилик и кинзу помыть и отделить листики.

Готовое блюдо украсить ягодами клюквы, полосками моркови, петрушкой, листиками кинзы и базилика. Подавать можно с картофельным пюре или картошкой фри.

Куриная печень под соусом: готова

Приятного аппетита!