Куриная печень под соусом: быстро, вкусно и сытно!

Куриная печень под соусом! Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления куриной печенки под соусом. Приготовив блюдо по этому рецепту, вы всего лишь за час получите сытный и вкусный обед.
Куриная печень под соусом: ингредиенты
Для приготовления печенки:
- куриная печенка – полкило
- репчатый лук – 3 головки
- растительное масло – для жарки
Для соуса:
- сметана – 25 г
- томатный соус – 50 г
- петрушка – 100 г
- соль, черный перец молотый – по вкусу
Для украшения:
- репчатый лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- ягоды клюквы – на усмотрение
- листья салата, петрушка, кинза и базилик
Куриная печень под соусом: пошаговый рецепт приготовление
- Взять куриную печенку, хорошенько промыть под проточной водой, очистить от пленок и разрезать пополам. Затем залить молоком и вымачивать печенку в течение получаса, чтобы она получилась мягкой и нежной. Слить молоко.
- В глубокую сковороду залить растительное масло и сильно нагреть его. Затем выложить туда печенку, слегка обжарить с двух сторон.
- Лук очистить от шелухи, помыть, подсушить, разрезать тонкими полукольцами и добавить к печенке. Закрыть сковороду крышкой, периодически открывая ее и перемешивая печенку. Жарить нужно на среднем огне в течение четверти часа.
- По истечении времени добавить сметану и томатный соус и жарить еще около пяти минут.
- Петрушку промыть под проточной водой и обсушить. Несколько веточек отложить, а остальное мелко нарубить.
- Всыпать петрушку в сковороду, накрыть крышкой, выключить огонь и пять минут дать настояться.
Разрезать лук на четвертинки.
- Морковку почистить и разрезать полосками.
- Базилик и кинзу помыть и отделить листики.
- Готовое блюдо украсить ягодами клюквы, полосками моркови, петрушкой, листиками кинзы и базилика. Подавать можно с картофельным пюре или картошкой фри.
Куриная печень под соусом: готова
Приятного аппетита!
Свежие комментарии