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Куриная печень под соусом: быстро, вкусно и сытно!

Куриная печень под соусом! Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления куриной печенки под соусом. Приготовив блюдо по этому рецепту, вы всего лишь за час получите сытный и вкусный обед.

Куриная печень под соусом: ингредиенты

Для приготовления печенки:

  • куриная печенка – полкило
  • репчатый лук – 3 головки
  • растительное масло – для жарки

Для соуса:

  • сметана – 25 г
  • томатный соус – 50 г
  • петрушка – 100 г
  • соль, черный перец молотый – по вкусу

Для украшения:

  • репчатый лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • ягоды клюквы – на усмотрение
  • листья салата, петрушка, кинза и базилик

Куриная печень под соусом

Куриная печень под соусом: пошаговый рецепт приготовление

  • Взять куриную печенку, хорошенько промыть под проточной водой, очистить от пленок и разрезать пополам. Затем залить молоком и вымачивать печенку в течение получаса, чтобы она получилась мягкой и нежной. Слить молоко.
  • В глубокую сковороду залить растительное масло и сильно нагреть его. Затем выложить туда печенку, слегка обжарить с двух сторон.
  • Лук очистить от шелухи, помыть, подсушить, разрезать тонкими полукольцами и добавить к печенке. Закрыть сковороду крышкой, периодически открывая ее и перемешивая печенку. Жарить нужно на среднем огне в течение четверти часа.
  • По истечении времени добавить сметану и томатный соус и жарить еще около пяти минут.
  • Петрушку промыть под проточной водой и обсушить. Несколько веточек отложить, а остальное мелко нарубить.
  • Всыпать петрушку в сковороду, накрыть крышкой, выключить огонь и пять минут дать настояться.
    Разрезать лук на четвертинки.
  • Морковку почистить и разрезать полосками.
  • Базилик и кинзу помыть и отделить листики.

Куриная печень под соусом

  • Готовое блюдо украсить ягодами клюквы, полосками моркови, петрушкой, листиками кинзы и базилика. Подавать можно с картофельным пюре или картошкой фри.

Куриная печень под соусом: готова

Приятного аппетита!

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