Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

Венгерский гуляш! Настоящий венгерский гуляш не нужно рекламировать. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту. Приготовив это блюдо Вы получите вкусный и ароматный обед.
Венгерский гуляш: ингредиенты
- килограмм говяжьего мяса
- триста семьдесят граммов репчатого лука
- триста граммов моркови
- триста граммов картофеля
- двадцать граммов чеснока
- сто пятьдесят граммов сельдерея
- триста пятьдесят граммов помидор
- двадцать граммов петрушки
- триста граммов сладкого перца
- две столовые ложки томатной пасты
- две столовые ложки муки пшеничной
- восемьсот миллилитров воды
- половина чайной ложки кориандра
- две столовые ложки сладкой паприки
- половина чайной ложки черного молотого перца
- половина чайной ложки красного перца чили
- столовая ложка соли
- четыре столовые ложки растительного масла
Венгерский гуляш: как приготовить
- Мясо хорошо помыть, срезать лишние жилки и нарезать порционными кусочками.
- Сельдерей помыть и срезать стебли.
- Стебли сельдерея нарезать небольшими кусочками.
- Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки.
- Порезать красный перец кусочками.
- Помидоры помыть, срезать плодоножки и порезать мелким кубиком.
- Репчатый лук почистить и тоже порезать кубиком.
- Растительное масло влить в кастрюлю и поставить на огонь.
- Туда же отправить лук и тушить на среднем огне в течение двух минут.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в кастрюлю.
- Пассировать вместе с чесноком около двух минут.
- На лук положить кусочки мяса и, перемешивая, прожаривать на очень сильном огне в течение трех минут.
- По истечении необходимого времени добавить кориандр, черный перец и красный перцы.
- Посолить и добавить перец чили.
- После в кастрюлю отправить томатную пасту.
- Хорошо все перемешать и положить туда же пшеничную муку.
- С мукой прожаривать в течение одной минуты.
- Доложить помидоры, сельдерей и все тщательно перемешать.
- Содержимое кастрюли залить водой.
- Довести до кипения, закрыть крышкой и варить на слабом огне в течение сорока пяти минут.
- Морковь и картошку почистить, помыть и порезать четверть кружочками средней толщины.
- Через три четверти часа отправить в сковороду нарезанную морковь.
- Положить лавровый лист и варить еще десять минут под закрытой крышкой.
- После запустить в сковороду нарезанный картофель.
- Перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и варить еще десять минут на слабом огне.
- Петрушку помыть и мелко нарезать.
- Слегка поперчить и добавить измельченную петрушку.
- Перемешать и снять с огня.
- Закрыть крышкой и дать настояться.
Все наш венгерский гуляш готов.
Ароматный, очень вкусный и насыщенный обед обязательно понравится всем.
Переложите его в красивую супницу и подайте на стол.
Венгерский гуляш: готов
Приятного аппетита!
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