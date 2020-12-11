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Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

Венгерский гуляш! Настоящий венгерский гуляш не нужно рекламировать. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту. Приготовив это блюдо Вы получите вкусный и ароматный обед.

Венгерский гуляш: ингредиенты

  • килограмм говяжьего мяса
  • триста семьдесят граммов репчатого лука

Венгерский гуляш

  • триста граммов моркови
  • триста граммов картофеля
  • двадцать граммов чеснока
  • сто пятьдесят граммов сельдерея
  • триста пятьдесят граммов помидор
  • двадцать граммов петрушки
  • триста граммов сладкого перца
  • две столовые ложки томатной пасты

Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

  • две столовые ложки муки пшеничной
  • восемьсот миллилитров воды
  • половина чайной ложки кориандра
  • две столовые ложки сладкой паприки
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • половина чайной ложки красного перца чили
  • столовая ложка соли
  • четыре столовые ложки растительного масла

Венгерский гуляш: как приготовить

  • Мясо хорошо помыть, срезать лишние жилки и нарезать порционными кусочками.

Венгерский гуляш

  • Сельдерей помыть и срезать стебли.
  • Стебли сельдерея нарезать небольшими кусочками.
  • Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки.
  • Порезать красный перец кусочками.
  • Помидоры помыть, срезать плодоножки и порезать мелким кубиком.
  • Репчатый лук почистить и тоже порезать кубиком.
  • Растительное масло влить в кастрюлю и поставить на огонь.

Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

  • Туда же отправить лук и тушить на среднем огне в течение двух минут.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в кастрюлю.
  • Пассировать вместе с чесноком около двух минут.
  • На лук положить кусочки мяса и, перемешивая, прожаривать на очень сильном огне в течение трех минут.

Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

  • По истечении необходимого времени добавить кориандр, черный перец и красный перцы.
  • Посолить и добавить перец чили.
  • После в кастрюлю отправить томатную пасту.

Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

  • Хорошо все перемешать и положить туда же пшеничную муку.
  • С мукой прожаривать в течение одной минуты.
  • Доложить помидоры, сельдерей и все тщательно перемешать.
  • Содержимое кастрюли залить водой.
  • Довести до кипения, закрыть крышкой и варить на слабом огне в течение сорока пяти минут.
  • Морковь и картошку почистить, помыть и порезать четверть кружочками средней толщины.
  • Через три четверти часа отправить в сковороду нарезанную морковь.
  • Положить лавровый лист и варить еще десять минут под закрытой крышкой.
  • После запустить в сковороду нарезанный картофель.
  • Перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и варить еще десять минут на слабом огне.
  • Петрушку помыть и мелко нарезать.
  • Слегка поперчить и добавить измельченную петрушку.
  • Перемешать и снять с огня.
  • Закрыть крышкой и дать настояться.

Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

Все наш венгерский гуляш готов.

Ароматный, очень вкусный и насыщенный обед обязательно понравится всем.

Переложите его в красивую супницу и подайте на стол.

Венгерский гуляш: готов

Приятного аппетита!

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