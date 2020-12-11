Венгерский гуляш: очень вкусный и ароматный обед для всей семьи

Венгерский гуляш! Настоящий венгерский гуляш не нужно рекламировать. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту. Приготовив это блюдо Вы получите вкусный и ароматный обед.

Венгерский гуляш: ингредиенты

килограмм говяжьего мяса

триста семьдесят граммов репчатого лука

триста граммов моркови

триста граммов картофеля

двадцать граммов чеснока

сто пятьдесят граммов сельдерея

триста пятьдесят граммов помидор

двадцать граммов петрушки

триста граммов сладкого перца

две столовые ложки томатной пасты

две столовые ложки муки пшеничной

восемьсот миллилитров воды

половина чайной ложки кориандра

две столовые ложки сладкой паприки

половина чайной ложки черного молотого перца

половина чайной ложки красного перца чили

столовая ложка соли

четыре столовые ложки растительного масла

Венгерский гуляш: как приготовить

Мясо хорошо помыть, срезать лишние жилки и нарезать порционными кусочками.

Сельдерей помыть и срезать стебли.

Стебли сельдерея нарезать небольшими кусочками.

Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки.

Порезать красный перец кусочками.

Помидоры помыть, срезать плодоножки и порезать мелким кубиком.

Репчатый лук почистить и тоже порезать кубиком.

Растительное масло влить в кастрюлю и поставить на огонь.

Туда же отправить лук и тушить на среднем огне в течение двух минут.

Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в кастрюлю.

Пассировать вместе с чесноком около двух минут.

На лук положить кусочки мяса и, перемешивая, прожаривать на очень сильном огне в течение трех минут.

По истечении необходимого времени добавить кориандр, черный перец и красный перцы.

Посолить и добавить перец чили.

После в кастрюлю отправить томатную пасту.

Хорошо все перемешать и положить туда же пшеничную муку.

С мукой прожаривать в течение одной минуты.

Доложить помидоры, сельдерей и все тщательно перемешать.

Содержимое кастрюли залить водой.

Довести до кипения, закрыть крышкой и варить на слабом огне в течение сорока пяти минут.

Морковь и картошку почистить, помыть и порезать четверть кружочками средней толщины.

Через три четверти часа отправить в сковороду нарезанную морковь.

Положить лавровый лист и варить еще десять минут под закрытой крышкой.

После запустить в сковороду нарезанный картофель.

Перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и варить еще десять минут на слабом огне.

Петрушку помыть и мелко нарезать.

Слегка поперчить и добавить измельченную петрушку.

Перемешать и снять с огня.

Закрыть крышкой и дать настояться.

Все наш венгерский гуляш готов.

Ароматный, очень вкусный и насыщенный обед обязательно понравится всем.

Переложите его в красивую супницу и подайте на стол.

Венгерский гуляш: готов

Приятного аппетита!