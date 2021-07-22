Сочное и нежное мясо в духовке. Минимум продуктов и максимум удовольствия

Сочное и нежное мясо в духовке получается ароматным, нежным и сочным.
Сочное и нежное мясо в духовке: ингредиенты
- Мясо (любое) – 1 кг. (один килограмм)
- Сметана – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Свежая зелень
- Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец – по вкусу
- Другие специи – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо нарежьте кусками средней величины и смешайте с мелко порубленной зеленью.
- Добавьте мёд и выжатый лимонный сок. По желанию поперчите, добавьте другие специи о посолите.
- На 2-3 часа поставьте в холодильник, чтобы мясо замариновалось.
- После мясо достаньте, добавьте сметану, тщательно перемешайте и выложите на противень.
- Запекайте 45-60 минут в хорошо разогретой духовке.
Сочное и нежное мясо в духовке станет изюминкой на праздничном столе.
Приятного аппетита!
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