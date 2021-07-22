Сочное и нежное мясо в духовке. Минимум продуктов и максимум удовольствия

Сочное и нежное мясо в духовке получается ароматным, нежным и сочным.

Сочное и нежное мясо в духовке: ингредиенты

Сочное и нежное мясо в духовке

  1. Мясо (любое) – 1 кг. (один килограмм)
  2. Сметана – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Свежая зелень
  5. Лимонный сок – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Перец – по вкусу
  7. Другие специи – по вкусу
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте кусками средней величины и смешайте с мелко порубленной зеленью.
  2. Добавьте мёд и выжатый лимонный сок. По желанию поперчите, добавьте другие специи о посолите.
  3. На 2-3 часа поставьте в холодильник, чтобы мясо замариновалось.
  4. После мясо достаньте, добавьте сметану, тщательно перемешайте и выложите на противень.
  5. Запекайте 45-60  минут в хорошо разогретой духовке.

Сочное и нежное мясо в духовке станет изюминкой на праздничном столе.

Сочное и нежное мясо в духовке. Минимум продуктов и максимум удовольствия 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх