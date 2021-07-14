Бочковые огурцы для оливье, рассольника и винегрета. На зиму огурчики, то что надо

Огурчики получаются именно такими, как были раньше из бочек: с легкой кислинкой, ароматом зелени, вкусным маринадом. Они прекрасно подходит в качестве отдельной закуски и как продукты для салата.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

вода, 1 л;

соль, 100 г;

чеснок, зелень, специи по вкусу.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и, если необходимо, заливаем на несколько часов чистой, холодной водой.

В холодной воде растворяем соль.

Совет: пропорции воды и соли делайте, исходя из количества своих огурцов.

В чистые банки раскладываем пучки зелени (хрен, укроп, зонтики, листья смородины и вишни, т.д.), перец горошком и душистый, дольки чеснока.

Укладываем огурцы в банки и заливаем рассолом по самое горлышко. На 2 л банку идет 1 л рассола.

Накрываем крышками и оставляем на 3 дня в теплом помещении в поддоне.

В процессе брожения рассол будет вытекать, нужно добавлять. Когда на огурцах появится белый налет – процесс брожения закончился.

Выливаем рассол и наливаем чистую воду, интенсивно встряхиваем и сливаем. Промываем овощи до тех пор, пока белый налет полностью не смоется.

Заливаем банки холодной и чистой водой, закручиваем крышками и отправляем на хранение в подвал.

Сразу огурцы не пробуют, в них много соли. Можно попробовать через месяц.