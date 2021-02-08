Как нужно готовить сырники без муки, чтобы они были пышными и не расплывались при жарке

В моей семье все очень любят сырники, но их готовка для меня, была как лотерея: то получаются, то растекаются, то плоские, как блинчики. Так продолжалось, пока не нашла этот рецепт, теперь только его и использую.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

яйцо, 1 шт;

манная крупа, 3 ст.л;

сахар, 1 – 2 ст.л;

ванилин;

соль щепотка;

мука.

Процесс приготовления

Чтобы сырники не расплывались, творог должен быть сухим. Поэтому откиньте вой на сито и пусть хорошо стечет или отожмите через марлю.

Также на форму сырников влияет сахар, поэтому много не всыпайте в тесто, лучше потом подавайте с вареньем, медом или сметанным кремом с сахарной пудрой.

Смешиваем творог с яйцом, солью, ванилином по вкусу, сахаром и манной крупой.

Оставляем массу на 15 минут, чтобы манка хорошо набухла.

Формируем шарики из теста, делаем лепешки и обваливаем в муке.

Обжариваем сырники на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

При подаче я поливаю сырники растопленным сливочным маслом или сметаной, медом. Также иногда я добавляю в тесто изюм или кусочки кураги для разнообразия.