Скатерть-Самобранка

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Как нужно готовить сырники без муки, чтобы они были пышными и не расплывались при жарке

В моей семье все очень любят сырники, но их готовка для меня, была как лотерея: то получаются, то растекаются, то плоские, как блинчики. Так продолжалось, пока не нашла этот рецепт, теперь только его и использую.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • манная крупа, 3 ст.л;
  • сахар, 1 – 2 ст.л;
  • ванилин;
  • соль щепотка;
  • мука.

Процесс приготовления

Чтобы сырники не расплывались, творог должен быть сухим. Поэтому откиньте вой на сито и пусть хорошо стечет или отожмите через марлю.

Также на форму сырников влияет сахар, поэтому много не всыпайте в тесто, лучше потом подавайте с вареньем, медом или сметанным кремом с сахарной пудрой.

Смешиваем творог с яйцом, солью, ванилином по вкусу, сахаром и манной крупой.

Оставляем массу на 15 минут, чтобы манка хорошо набухла.

Формируем шарики из теста, делаем лепешки и обваливаем в муке.

Обжариваем сырники на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Как нужно готовить сырники без муки, чтобы они были пышными и не расплывались при жарке

При подаче я поливаю сырники растопленным сливочным маслом или сметаной, медом. Также иногда я добавляю в тесто изюм или кусочки кураги для разнообразия.

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