Потрясающая запеканка из тыквы. Вкусно и выглядит как торт

Такая запеканка очень полезна и питательна. Приготовить ее можно без сахара, она и так получается сладкой. Внешний виз запеканки напоминает торт, поэтому ее можно презентовать на праздник, если вы или кто-то соблюдает диету или придерживается здорового питания. Но не бойтесь детям десерт тоже придется по вкусу. При помощи запеканки вы их наконец накормите творогом, который очень важен для растущего организма.

Тыквенная мякоть – 0,5 кг;

Жирный творог – 200 г;

Куриное яйцо – 1 шт.;

Сахар – 1 ст. л.;

Изюм – 30 г;

Корка апельсины – 1 ч. л.;

Пакетик ванилина.

Снимите с тыквы кожуру и удалите семена. Мякоть порежьте кусочками. Включите для разогрева духовку. Тыкву выложите на противень, застеленный пекарской бумагой и поставьте запекаться на 15 мин при 180°. Проверьте готовность зубочисткой.

Сполосните изюм и залейте кипятком. Пусть разбухает.

В блендере смешайте ванилин, яичко, сахар, половину корки апельсина и взбейте. Должна получиться масса похожая на крем.

Затем измельчите в блендере запеченную тыкву до состояния пюре. Добавьте вторую половину апельсиновой корки и мед. Если консистенция тыквенного пюре будет жидковатой, то добавьте еще одно яичко или 1 ст. л. кукурузного крахмала.

Форму смажьте любым растительным маслом. Выложите в нее равномерными слоями одну треть тыквы, сверху половину творожной массы и половину изюма. Оставшиеся продукты выложите в такой же последовательности. Самый последний слой должен получиться из тыквенного пюре.

Чтобы украсить запеканку, оставьте две ложки творожной массы и нарисуйте ей разные узоры. На что хватит вашей фантазии.

Разогрейте духовой шкаф и готовьте запеканку при 180° в течение двадцати минут. Этого времени вполне хватит для приготовления десерта, ведь все продукты и так готовы. Только яйца должны запечься, чтобы запеканка держала форму и все пропиталось.

Данную запеканку можно готовить с любыми приправами и сухофруктами. Все зависит от вашего вкуса.