Потрясающая запеканка из тыквы. Вкусно и выглядит как торт

Такая запеканка очень полезна и питательна. Приготовить ее можно без сахара, она и так получается сладкой. Внешний виз запеканки напоминает торт, поэтому ее можно презентовать на праздник, если вы или кто-то соблюдает диету или придерживается здорового питания. Но не бойтесь детям десерт тоже придется по вкусу. При помощи запеканки вы их наконец накормите творогом, который очень важен для растущего организма.
- Тыквенная мякоть – 0,5 кг;
- Жирный творог – 200 г;
- Куриное яйцо – 1 шт.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Изюм – 30 г;
- Корка апельсины – 1 ч. л.;
- Пакетик ванилина.
Снимите с тыквы кожуру и удалите семена. Мякоть порежьте кусочками. Включите для разогрева духовку. Тыкву выложите на противень, застеленный пекарской бумагой и поставьте запекаться на 15 мин при 180°. Проверьте готовность зубочисткой.
Сполосните изюм и залейте кипятком. Пусть разбухает.
В блендере смешайте ванилин, яичко, сахар, половину корки апельсина и взбейте. Должна получиться масса похожая на крем.
Затем измельчите в блендере запеченную тыкву до состояния пюре. Добавьте вторую половину апельсиновой корки и мед. Если консистенция тыквенного пюре будет жидковатой, то добавьте еще одно яичко или 1 ст. л. кукурузного крахмала.
Форму смажьте любым растительным маслом. Выложите в нее равномерными слоями одну треть тыквы, сверху половину творожной массы и половину изюма. Оставшиеся продукты выложите в такой же последовательности. Самый последний слой должен получиться из тыквенного пюре.
Чтобы украсить запеканку, оставьте две ложки творожной массы и нарисуйте ей разные узоры. На что хватит вашей фантазии.
Разогрейте духовой шкаф и готовьте запеканку при 180° в течение двадцати минут. Этого времени вполне хватит для приготовления десерта, ведь все продукты и так готовы. Только яйца должны запечься, чтобы запеканка держала форму и все пропиталось.
Данную запеканку можно готовить с любыми приправами и сухофруктами. Все зависит от вашего вкуса.
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