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Полента с грибами. Вкусная закуска с любимыми грибами

Полента с грибами получается очень интересной и станет одним из ваших любимых блюд.

Полента с грибами: ингредиенты

Полента с грибами

  1. Шампиньоны – 100 г. (сто грамм)
  2. Кукурузная крупа экстра – 1 ст. (один стакан)
  3. Молоко – 2 ст. (два стакана)
  4. Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Вода – 2 ст. (два стакана)
  6. Острая приправа из сушёных специй – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  7. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Воду и молоко соедините в кастрюле и доведите до кипения.
  • В кастрюлю всыпьте соль.
  • Тонкой струйкой в горячую жидкость всыпьте кукурузную крупу. Непрерывно перемешивайте содержимое кастрюли и через 2 минуты снимите кастрюлю с плиты.
  • Накройте кастрюлю крышкой, положите сверху толстое полотенце, свернув в 4 слоя.
  • Полента станет густой через 10 минут.
  • Смажьте дно и бортики керамической формы растительным маслом. Выложите двухсантиметровый слой поленты и разравняйте.
  • На крупной тёрке натрите мягкий слабосолёный сыр. У сырного слоя должна быть сантиметровая толщина.
  • 5 минут жарьте тонкие грибные пластинки. Нарезка должна быть красивой, оставьте немного грибов для украшения готовой поленты. Поверх сыра выложите грибы, не солите. Острой приправой равномерно посыпьте грибы.
  • Освободив всю кастрюлю, выложите оставшуюся кукурузную массу.
    Разравняйте поверхность.
  • Ставьте в духовку поленту. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
  • Квадратами нарежьте горячую поленту, украсьте пластинками грибов и укропом.
  • Поленту можете подать на завтрак с кофе или холодны топлёным молоком.

Полента с грибами — невероятно вкусная и аппетитная.

Полента с грибами. Вкусная закуска с любимыми грибами 4

Приятного аппетита!

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