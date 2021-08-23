Полента с грибами. Вкусная закуска с любимыми грибами

Полента с грибами получается очень интересной и станет одним из ваших любимых блюд.
Полента с грибами: ингредиенты
- Шампиньоны – 100 г. (сто грамм)
- Кукурузная крупа экстра – 1 ст. (один стакан)
- Молоко – 2 ст. (два стакана)
- Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Вода – 2 ст. (два стакана)
- Острая приправа из сушёных специй – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Воду и молоко соедините в кастрюле и доведите до кипения.
- В кастрюлю всыпьте соль.
- Тонкой струйкой в горячую жидкость всыпьте кукурузную крупу. Непрерывно перемешивайте содержимое кастрюли и через 2 минуты снимите кастрюлю с плиты.
- Накройте кастрюлю крышкой, положите сверху толстое полотенце, свернув в 4 слоя.
- Полента станет густой через 10 минут.
- Смажьте дно и бортики керамической формы растительным маслом. Выложите двухсантиметровый слой поленты и разравняйте.
- На крупной тёрке натрите мягкий слабосолёный сыр. У сырного слоя должна быть сантиметровая толщина.
- 5 минут жарьте тонкие грибные пластинки. Нарезка должна быть красивой, оставьте немного грибов для украшения готовой поленты. Поверх сыра выложите грибы, не солите. Острой приправой равномерно посыпьте грибы.
- Освободив всю кастрюлю, выложите оставшуюся кукурузную массу. Разравняйте поверхность.
- Ставьте в духовку поленту. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
- Квадратами нарежьте горячую поленту, украсьте пластинками грибов и укропом.
- Поленту можете подать на завтрак с кофе или холодны топлёным молоком.
Полента с грибами — невероятно вкусная и аппетитная.
Приятного аппетита!
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