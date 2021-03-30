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Котлеты по — капитански

Котлеты по — капитански получаются невероятно вкусными. Это блюдо станет одним из ваших любимых!

Котлеты по - капитански

Котлеты по — капитански: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — картофеля
  2. 600 (шестьсот) гр — свино — говяжьего фарша
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  5. соль по вкусу
  6. черный молотый перец по вкусу
  7. майонез по вкусу
  8. 2 (две) шт — помидоров

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте необходимые продукты и формочки для запекания
  • Каждую формочку смажьте растительным маслом
  • Фарш соедините с солью и молотым перцем. Разложите по формочкам. Смажьте щедро майонезом или сметаной
  • Нарежьте лук тонко полукольцами, распределите по формочкам, посолите, поперчите
  • Картофель нарежьте тонко полукружочками. Распределите в форме. Посолите
  • Выложите кружочки помидоров
  • Разведите майонез водой или бульоном. Полейте щедро все порции. Количество майонеза и воды берите на свой вкус. Посыпьте тертым сыром
  • Отправьте в разогретую духовку до 220 ºC. Запекайте котлеты по-капитански 40 минут. Блюдо получается необычайно вкусным и праздничным на вид. Поэтому. смело готовьте его и на праздничный стол! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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