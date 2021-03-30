Котлеты по — капитански получаются невероятно вкусными. Это блюдо станет одним из ваших любимых!
Котлеты по — капитански: ингредиенты
- 2 (две) шт — картофеля
- 600 (шестьсот) гр — свино — говяжьего фарша
- 2 (две) шт — лука
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- майонез по вкусу
- 2 (две) шт — помидоров
Рецепт приготовления:
- Подготовьте необходимые продукты и формочки для запекания
- Каждую формочку смажьте растительным маслом
- Фарш соедините с солью и молотым перцем. Разложите по формочкам. Смажьте щедро майонезом или сметаной
- Нарежьте лук тонко полукольцами, распределите по формочкам, посолите, поперчите
- Картофель нарежьте тонко полукружочками. Распределите в форме. Посолите
- Выложите кружочки помидоров
- Разведите майонез водой или бульоном. Полейте щедро все порции. Количество майонеза и воды берите на свой вкус. Посыпьте тертым сыром
- Отправьте в разогретую духовку до 220 ºC. Запекайте котлеты по-капитански 40 минут. Блюдо получается необычайно вкусным и праздничным на вид. Поэтому. смело готовьте его и на праздничный стол! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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