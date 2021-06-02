Молодая капуста запечённая в духовке. Аппетитное и полезное блюдо с пикантным соусом

Молодая капуста запечённая в духовке получается очень вкусной и ароматной, она обязательно понравится Вашим родным и друзьям.
Молодая капуста запечённая в духовке: ингредиенты
- Молодая капуста – 1 кг. (один килограмм)
- Оливковое масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
- Паприка – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- Помидоры – 40 г. (сорок грамм)
- Сметана – 30 г. (тридцать грамм)
- Чеснок – 2 з. (два зубчика)
- Болгарский перец – 30 г. (тридцать грамм)
- Оливковое масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Укроп
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте крупными пластинками капусту. Получившиеся кружки смажьте с одной стороны сливочным маслом, посолите и поперчите по вкусу. После присыпьте паприкой.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите смазанной стороной вниз капусту. Сверху её смажьте оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу, присыпьте паприкой.
- Капусту накройте фольгой и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
- Нарежьте на мелкие кусочки помидор и сладкий перец, положите в миску. Добавьте измельчённый Укроп и оливковое масло. Туда же выдавите через пресс Чеснок, добавьте перец и соль по вкусу. Всё хорошо перемешайте.
- Капусту достаньте, переложите на тарелку, выложите сверху соус и сметану, а потом подайте к столу.
Молодая капуста запечённая в духовке получается очень вкусной.
Приятного аппетита!
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