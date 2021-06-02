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Молодая капуста запечённая в духовке. Аппетитное и полезное блюдо с пикантным соусом

Молодая капуста запечённая в духовке получается очень вкусной и ароматной, она обязательно понравится Вашим родным и друзьям.

Молодая капуста запечённая в духовке: ингредиенты

Молодая капуста запечённая в духовке

  1. Молодая капуста – 1 кг. (один килограмм)
  2. Оливковое масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
  3. Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
  4. Паприка – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  5. Перец – по вкусу
  6. Соль – по вкусу

Для соуса:

  1. Помидоры – 40 г. (сорок грамм)
  2. Сметана – 30 г. (тридцать грамм)
  3. Чеснок – 2 з. (два зубчика)
  4. Болгарский перец – 30 г. (тридцать грамм)
  5. Оливковое масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
  6. Укроп
  7. Перец – по вкусу
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте крупными пластинками капусту. Получившиеся кружки смажьте с одной стороны сливочным маслом, посолите и поперчите по вкусу. После присыпьте паприкой.
  • Застелите противень пергаментной бумагой и выложите смазанной стороной вниз капусту. Сверху её смажьте оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу, присыпьте паприкой.
  • Капусту накройте фольгой и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
  • Нарежьте на мелкие кусочки помидор и сладкий перец, положите в миску. Добавьте измельчённый Укроп и оливковое масло. Туда же выдавите через пресс Чеснок, добавьте перец и соль по вкусу.
    Всё хорошо перемешайте.
  • Капусту достаньте, переложите на тарелку, выложите сверху соус и сметану, а потом подайте к столу.

Молодая капуста запечённая в духовке получается очень вкусной.

 

Молодая капуста запечённая в духовке. Аппетитное и полезное блюдо с пикантным соусом 2

Приятного аппетита!

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