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Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Пирог-торт готовится очень быстро, как и любой десерт из печенья. За счет качественных сливок и ароматных персиков, лакомство получается просто роскошным и изумительным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье, 400 г;
  • масло сливочное растопленное, 150 г;
  • сливки жирные, 200 г;
  • сыр мягкий или творожный, маскарпоне, 250 г;
  • персики свежие или консервированные, 200 г.

Процесс приготовления

Печенье берите по вкусу, можно песочное или бисквитное.

Превращаем печенье в крошку при помощи блендера.

Заливаем массу растопленным сливочным маслом и тщательно.

Разъемную форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье, большую часть.

Утрамбовываем массу и отправляем форму в холодильник на 30 минут.

Жирные сливки взбиваем с парой ложек сахарной пудры до густоты и пышности.

Добавляем в крем мягкий сыр или творожную массу и взбиваем при помощи миксера до густоты и однородности.

Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Добавляем в крем кусочки персиков и перемешиваем.

Совет: для такого десерта прекрасно подходит еще консервированный ананас или абрикосы.

Выкладываем сладкую массу на корж и сверху еще присыпаем частью печенья с маслом.

Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Отправляем тортик в холодильник на 1 час.

Убираем форму и подаем к столу десерт.

Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Если есть время и желание сделайте еще шоколадную глазурь, которую выливаем сверху и получаем очень ароматный, мягкий и нежный десерт, который просто тает во рту.

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