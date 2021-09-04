Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Пирог-торт готовится очень быстро, как и любой десерт из печенья. За счет качественных сливок и ароматных персиков, лакомство получается просто роскошным и изумительным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье, 400 г;

масло сливочное растопленное, 150 г;

сливки жирные, 200 г;

сыр мягкий или творожный, маскарпоне, 250 г;

персики свежие или консервированные, 200 г.

Процесс приготовления

Печенье берите по вкусу, можно песочное или бисквитное.

Превращаем печенье в крошку при помощи блендера.

Заливаем массу растопленным сливочным маслом и тщательно.

Разъемную форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье, большую часть.

Утрамбовываем массу и отправляем форму в холодильник на 30 минут.

Жирные сливки взбиваем с парой ложек сахарной пудры до густоты и пышности.

Добавляем в крем мягкий сыр или творожную массу и взбиваем при помощи миксера до густоты и однородности.

Добавляем в крем кусочки персиков и перемешиваем.

Совет: для такого десерта прекрасно подходит еще консервированный ананас или абрикосы.

Выкладываем сладкую массу на корж и сверху еще присыпаем частью печенья с маслом.

Отправляем тортик в холодильник на 1 час.

Убираем форму и подаем к столу десерт.