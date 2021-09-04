Торт без выпечки готовлю за несколько минут. Изысканный десерт: простой в приготовлении

Пирог-торт готовится очень быстро, как и любой десерт из печенья. За счет качественных сливок и ароматных персиков, лакомство получается просто роскошным и изумительным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье, 400 г;
- масло сливочное растопленное, 150 г;
- сливки жирные, 200 г;
- сыр мягкий или творожный, маскарпоне, 250 г;
- персики свежие или консервированные, 200 г.
Процесс приготовления
Печенье берите по вкусу, можно песочное или бисквитное.
Превращаем печенье в крошку при помощи блендера.
Заливаем массу растопленным сливочным маслом и тщательно.
Разъемную форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье, большую часть.
Утрамбовываем массу и отправляем форму в холодильник на 30 минут.
Жирные сливки взбиваем с парой ложек сахарной пудры до густоты и пышности.
Добавляем в крем мягкий сыр или творожную массу и взбиваем при помощи миксера до густоты и однородности.
Добавляем в крем кусочки персиков и перемешиваем.
Совет: для такого десерта прекрасно подходит еще консервированный ананас или абрикосы.
Выкладываем сладкую массу на корж и сверху еще присыпаем частью печенья с маслом.
Отправляем тортик в холодильник на 1 час.
Убираем форму и подаем к столу десерт.
Если есть время и желание сделайте еще шоколадную глазурь, которую выливаем сверху и получаем очень ароматный, мягкий и нежный десерт, который просто тает во рту.
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