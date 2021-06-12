Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Вкус окорочков получается таким, как на костре, но готовить их будем на сковороде, на луковой подушке. Рецепт простой, все готовится быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- окорочка, 3 шт;
- лук, 2 шт;
- сахар щепотка, соль, перец, специи, хмели сунели;
- уксус винный;
- дым и угли.
Процесс приготовления
Окорочка промываем, просушиваем бумажными полотенцами и делаем на поверхности надрезы.
Обсыпаем мясо смесью соли и сухих специй, перца. Все берите по своему вкусу.
Лук режем тонкими полукольцами, добавляем в мясо и перемешиваем все.
Маринуем окорочка не меньше 2 часов, но можно и дольше, тогда блюдо получается более сочным.
Обжариваем окорочка на большом огне до золотистости.
Добавляем в сковороду лук, перемешиваем, уменьшаем огонь и тушим блюдо 30 минут.
Разогреваем уголь.
В центр сковороды между мясом кладем фольгу, на нее уголь и щепу, накрываем крышкой и тушим 10 минут.
Получается мясо, приготовленное не на кухне, а на пикнике в мангале, такое же ароматное, сочное и вкусное.
Подаем с разными соусами и молодой, отварной картошкой, зеленью и салатами.
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