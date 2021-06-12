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Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Вкус окорочков получается таким, как на костре, но готовить их будем на сковороде, на луковой подушке. Рецепт простой, все готовится быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • окорочка, 3 шт;
  • лук, 2 шт;
  • сахар щепотка, соль, перец, специи, хмели сунели;
  • уксус винный;
  • дым и угли.

Процесс приготовления

Окорочка промываем, просушиваем бумажными полотенцами и делаем на поверхности надрезы.

Обсыпаем мясо смесью соли и сухих специй, перца. Все берите по своему вкусу.

Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Лук режем тонкими полукольцами, добавляем в мясо и перемешиваем все.

Маринуем окорочка не меньше 2 часов, но можно и дольше, тогда блюдо получается более сочным.

Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Обжариваем окорочка на большом огне до золотистости.

Добавляем в сковороду лук, перемешиваем, уменьшаем огонь и тушим блюдо 30 минут.

Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Разогреваем уголь.

Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

В центр сковороды между мясом кладем фольгу, на нее уголь и щепу, накрываем крышкой и тушим 10 минут.

Превращаем обычные куриные окорочка в шашлык на сковороде: маринуем, а потом жарим на луке

Получается мясо, приготовленное не на кухне, а на пикнике в мангале, такое же ароматное, сочное и вкусное.

Подаем с разными соусами и молодой, отварной картошкой, зеленью и салатами.

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