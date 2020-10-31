Торт «Полет» с безе и орехами! Для всех любителей безе

Если у вас скоро семейный праздник, очень рекомендую сделать вот такой торт с орешками и безе. Он получается настолько вкусный и красивый, воздушный, что мои его всегда просят сделать по праздничному поводу и без.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- арахис, 50 – 200 г;
- белки, 5 шт;
- сахар, 300 г.
Для приготовления крема потребуются:
- масло сливочное, 250 г;
- молоко, 120 г;
- сахар, 100 г;
- желтки, 5 шт;
- какао, 1.5 ст.л.
Процесс приготовления
Формы берем с диаметром 20 см.
В форму обязательно выкладываем пергамент.
Совет: в принципе, вы можете и не использовать формы для выпекания – просто выложите на пергамент на противень белковую массу, разровняете и выпекайте, потом разрежете и соберете торт. Но в форме просто получается аккуратно и торт будет красиво смотреться на столе.
Отделяем белки от желтков. Желтки пока уберите в холодильник, накрыв пленкой, чтобы они не заветрились.
Подсушиваем арахис, остужаем и измельчаем при помощи блендера до кусочков, но не в крошку.
Белки начинаем взбивать на небольших оборотах и потом увеличиваем. Когда он хорошо будет взбитым, всыпаем сахар и вбиваем до стойкости.
Откладываем 2 большие лодки белка в пакет – будем отсаживать безе. Должно получиться 10 маленьких безе для декора.
Остальное безе смешиваем с арахисом – его отложите пару ложек для обсыпки торта.
Массу делим на 2 части и раскладываем по двум формам, разравниваем.
Ставим в разогретую духовку до 80 градусов и выпекаем 1.5 – 2 часа при приоткрытой немного дверце.
Снимаем формы и пергамент с коржей, чтобы они быстро остыли. За 1 час все остынет.
Для крема размягчаем сливочное масло.
Молоко смешиваем с сахаром и желтками и ставим на плиту.
Постоянно перемешиваем и завариваем крем – будет увеличиваться в объеме, поэтому берите кастрюльку с высокими бортиками.
Когда подкипит, варим 2 минуты и снимаем. Охлаждаем в холодной воде.
Взбиваем сливочное масло и частями вводим крем, взбиваем до однородности.
Блюдо смазываем кремом, выкладываем первый корж, смазываем кремом и накрываем вторым коржом.
Смазываем кремом и бока также, обсыпаем орехами бока и сверху ставим маленькие безе.
Ставим торт в холодильник на несколько часов, лучше – на всю ночь.
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