Домашний плавленый сыр. Приятный сливочный вкус порадует всю семью

Домашний плавленый сыр удивит вас своим невероятным вкусом и простотой приготовления.
Домашний плавленый сыр: ингредиенты
- Творог – 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Положите в миску творог и до однородной массы взбейте миксером. После переложите в кастрюлю, добавьте соду, яйцо и соль, перемешайте. Нужно использовать кастрюлю из нержавеющей стали.
- Ставьте кастрюлю на плиту на маленький огонь и варите сыр постоянно помешивая. Массу доведите до жидкого состояния и добавьте в сливочное масло. Смесь постоянно помешивая доведите до однородного состояния и кипения. После снимите с огня.
- Сыр периодически помешивая немного остудите, после разлейте по формочкам. После до полного остывания уберите в холодильник.
Домашний плавленый сыр — очень просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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