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Домашний плавленый сыр. Приятный сливочный вкус порадует всю семью

Домашний плавленый сыр удивит вас своим невероятным вкусом и простотой приготовления.

Домашний плавленый сыр: ингредиенты

Домашний плавленый сыр

  1. Творог – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
  4. Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  5. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Положите в миску творог и до однородной массы взбейте миксером. После переложите в кастрюлю, добавьте соду, яйцо и соль, перемешайте. Нужно использовать кастрюлю из нержавеющей стали.
  • Ставьте кастрюлю на плиту на маленький огонь и варите сыр постоянно помешивая. Массу доведите до жидкого состояния и добавьте в сливочное масло. Смесь постоянно помешивая доведите до однородного состояния и кипения. После снимите с огня.
  • Сыр периодически помешивая немного остудите, после разлейте по формочкам. После до полного остывания уберите в холодильник.

Домашний плавленый сыр — очень просто и вкусно.

Домашний плавленый сыр. Приятный сливочный вкус порадует всю семью 4

 

Приятного аппетита!

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