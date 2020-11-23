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Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

Если у вас есть желание приготовить вкусности к чаю, но нет много времени, то этот рецепт именно для вас. Это рецепт не новинка в сфере кулинарии, но он проверенный годами, и никогда не подводил. Речь пойдёт о печенье «Гусиные лапки». Для этого рецепта понадобится минимальный набор продуктов, поэтому, как только у меня находится минутка, я быстро замешиваю тесто и готовлю творожно-сливочные печеньки.

Способ приготовления:

Возьмите творог, разомните его вилкой. В отдельной посуде просейте муку, добавьте натёртое на тёрке сливочное масло.

Совет: Чтобы печенье приобрело пикантный вкус, я вместо творога беру сливочно-творожный сыр. Продукт может быть любой жирности.

После того как сливочное масло добавили к муке, перемешайте ингредиенты руками, чтобы получилась крошка. Потом добавьте творожную массу и желтки.  Перемешайте руками или миксером со специальной насадкой.

Тесто должно получиться эластичным. После вымешивания отправьте его в холодильник на 1 час, предварительно заверните тесто в полиэтилен.

Теперь осталось разделить тесто на небольшие шарики, раскатать каждый в тонкий пласт.

Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

Возьмите круглую формочку или стакан, и сделайте из теста кружочки. Диаметр кружочков 7 см.

Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

Советую вам приобрести силикованый коврик, с ним очень удобно раскатывать любое тесто.

Теперь посыпьте каждый кружочек сахаром с двух сторон. Сложите каждый пополам, потом ещё раз пополам. Немного прижмите, чтобы при выпекании печенье держало форму. Заготовки уложите на пергаментную бумагу.

Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

СОВЕТ: форма печенья может быть не только круглой, можно нарезать тесто квадратиками, будет быстрее, но вкус тот же.

Духовку разогрейте до 180 градусов, отправьте туда противень с тестом.

Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

Осталось подождать 30 минут, а потом вытянуть из духовки ароматное печенье. Пусть остывает, пока вы завариваете чай и зов1ите всех к столу.

Творожное печенье с моим маленьким секретом. Хочется съесть всё сразу

Для теста понадобится:

  • сливочное масло200 грамм;
  • творог – 200 грамм;
  • желтки – 2 штук;
  • мука- 320 грамм;
  • сахар – 150 грамм.

Это печенье приготовить очень просто, приятного аппетита!

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