Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Иногда читатели моего кулинарного блога, делятся со мной очень интересными рецептами и некоторые из них, я пробую делать. Вот и этот оригинальный рецепт я уже испробовала и теперь делюсь своим опытом с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 700 г;

сало виное, 250 г;

яйцо, 1 шт;

лук, 1 шт;

манная крупа, 2 ст.л;

соль, перец, специи для рыбы.

Процесс приготовления

Разделываем рыбу на филе. Сало режем кусками и все перекручиваем при помощи мясорубки.

Рыбный фарш солим и перчим, по вкусу добавьте еще специи для рыбы.

Добавляем яйцо и манную крупу, перемешиваем и оставляем на время, чтобы крупа набухла.

Совет: если фарш жидкий, тогда добавьте еще манной крупы, но у меня с таким количеством продуктов, он получился отличным.

Формируем котлеты, панируем в сухарях и обжариваем в растительном масле с двух сторон.