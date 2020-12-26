Скатерть-Самобранка

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Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Иногда читатели моего кулинарного блога, делятся со мной очень интересными рецептами и некоторые из них, я пробую делать. Вот и этот оригинальный рецепт я уже испробовала и теперь делюсь своим опытом с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 700 г;
  • сало виное, 250 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • лук, 1 шт;
  • манная крупа, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи для рыбы.

Процесс приготовления

Разделываем рыбу на филе. Сало режем кусками и все перекручиваем при помощи мясорубки.

Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Рыбный фарш солим и перчим, по вкусу добавьте еще специи для рыбы.

Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Добавляем яйцо и манную крупу, перемешиваем и оставляем на время, чтобы крупа набухла.

Совет: если фарш жидкий, тогда добавьте еще манной крупы, но у меня с таким количеством продуктов, он получился отличным.

Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Формируем котлеты, панируем в сухарях и обжариваем в растительном масле с двух сторон.

Взяла минтай, кусок салат и проверила рецепт подписчиков. Покажу, что получилось

Я подаю такие колеты со сливочным соусом: растопленное сливочное масло смешиваю с мелко рубленым укропом и щепоткой сухого чеснока.

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