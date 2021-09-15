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«Кружевной» пирог с яблоками из детства. Готовится 8 минут плюс время на выпечку

Шарлотка с яблоками получается пышной, мягкой, влажной. По желанию, можно разнообразить аромат, добавив корицу или ванилин, цедру лимона.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 250 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 200 г;
  • сода, 0.5 ч.л;
  • ванилин по вкусу;
  • масло сливочное, 50 г;
  • мука, 330 г;
  • яблоки, 2 – 3 шт.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло.

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином, взбиваем при помощи миксера до пышной массы. Процесс должен занимать не меньше 4 минут.

В кефир комнатной температуры всыпаем соду, перемешиваем.

В яичную массу вливаем кефир и растопленное сливочное масло, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.

Форму смазываем кусочком сливочного масла и выливаем тесто.

Сверху раскладываем дольки яблок без кожуры, посыпаем сахаром.

«Кружевной» пирог с яблоками из детства. Готовится 8 минут плюс время на выпечку

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут, готовность проверять шпажкой.

Остывший пирог можно поспать просто сахарной пудрой или смешать ее с корицей.

«Кружевной» пирог с яблоками из детства. Готовится 8 минут плюс время на выпечку

Если есть время и желание, можно сделать сметанный крем и шоколадную глазурь – они добавят пирогу аромата и вкуса, сделают его очень красивым и аппетитным.

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