«Кружевной» пирог с яблоками из детства. Готовится 8 минут плюс время на выпечку

Шарлотка с яблоками получается пышной, мягкой, влажной. По желанию, можно разнообразить аромат, добавив корицу или ванилин, цедру лимона.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 250 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 200 г;

сода, 0.5 ч.л;

ванилин по вкусу;

масло сливочное, 50 г;

мука, 330 г;

яблоки, 2 – 3 шт.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло.

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином, взбиваем при помощи миксера до пышной массы. Процесс должен занимать не меньше 4 минут.

В кефир комнатной температуры всыпаем соду, перемешиваем.

В яичную массу вливаем кефир и растопленное сливочное масло, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.

Форму смазываем кусочком сливочного масла и выливаем тесто.

Сверху раскладываем дольки яблок без кожуры, посыпаем сахаром.

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут, готовность проверять шпажкой.

Остывший пирог можно поспать просто сахарной пудрой или смешать ее с корицей.