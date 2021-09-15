«Кружевной» пирог с яблоками из детства. Готовится 8 минут плюс время на выпечку

Шарлотка с яблоками получается пышной, мягкой, влажной. По желанию, можно разнообразить аромат, добавив корицу или ванилин, цедру лимона.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 250 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 200 г;
- сода, 0.5 ч.л;
- ванилин по вкусу;
- масло сливочное, 50 г;
- мука, 330 г;
- яблоки, 2 – 3 шт.
Процесс приготовления
Растапливаем сливочное масло.
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином, взбиваем при помощи миксера до пышной массы. Процесс должен занимать не меньше 4 минут.
В кефир комнатной температуры всыпаем соду, перемешиваем.
В яичную массу вливаем кефир и растопленное сливочное масло, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.
Форму смазываем кусочком сливочного масла и выливаем тесто.
Сверху раскладываем дольки яблок без кожуры, посыпаем сахаром.
Выпекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут, готовность проверять шпажкой.
Остывший пирог можно поспать просто сахарной пудрой или смешать ее с корицей.
Если есть время и желание, можно сделать сметанный крем и шоколадную глазурь – они добавят пирогу аромата и вкуса, сделают его очень красивым и аппетитным.
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