Скатерть-Самобранка

5 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Запечённые яблоки с ореховой приправой. Вкусный и полезный десерт, который могут не причинит вреда фигуре

Запечённые яблоки с ореховой приправой  получаются невероятно ароматными и вкусными, они очень вам понравятся.

Запечённые яблоки с ореховой приправой: ингредиенты

Запечённые яблоки с ореховой приправой

  1. Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Крупные яблоки – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Ореховая дукка с любыми добавками вкусами – опционно

Способ приготовления:

  • Возьмите одинаковые по размеру, ароматные яблоки.
  • Сердцевинку и семена удалите, но не протыкайте плоды насквозь.
  • Залейте в серединку мёд или любой сироп.
  • Также намажьте сиропом или мёдом верх, заполните ореховой дуккой из миндаля, фундука с добавлением любых фруктов, специй, кокоса.
  • Отправьте на противень и в духовой шкаф на 35 минут, пока яблоки не станут мягкими. Если на яблоке появились трещины, пора вынимать.
  • Подайте в горячем виде с шариком любимого мороженого или как отдельный десерт.

Запечённые яблоки с ореховой приправой — безумно вкусный десерт к чаю.

Запечённые яблоки с ореховой приправой. Вкусный и полезный десерт, который могут не причинит вреда фигуре 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх