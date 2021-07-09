Запечённые яблоки с ореховой приправой. Вкусный и полезный десерт, который могут не причинит вреда фигуре

Запечённые яблоки с ореховой приправой получаются невероятно ароматными и вкусными, они очень вам понравятся.
Запечённые яблоки с ореховой приправой: ингредиенты
- Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Крупные яблоки – 4 шт. (четыре штуки)
- Ореховая дукка с любыми добавками вкусами – опционно
Способ приготовления:
- Возьмите одинаковые по размеру, ароматные яблоки.
- Сердцевинку и семена удалите, но не протыкайте плоды насквозь.
- Залейте в серединку мёд или любой сироп.
- Также намажьте сиропом или мёдом верх, заполните ореховой дуккой из миндаля, фундука с добавлением любых фруктов, специй, кокоса.
- Отправьте на противень и в духовой шкаф на 35 минут, пока яблоки не станут мягкими. Если на яблоке появились трещины, пора вынимать.
- Подайте в горячем виде с шариком любимого мороженого или как отдельный десерт.
Запечённые яблоки с ореховой приправой — безумно вкусный десерт к чаю.
Приятного аппетита!
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