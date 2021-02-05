Лепешка из лаваша: вкусная, аппетитная, хрустящая

Лепешка из лаваша! Сегодня мы покажем, как готовится вкусная лепешка из лаваша всего лишь за 15 минут.

Лепешка из лаваша: ингредиенты

один лист лаваша

два яйца среднего размера

сто грамм сыра

сто грамм колбасы

три маленьких помидора или огурца

соль и перец – по вкусу

кунжут – по желанию

Лепешка из лаваша: приготовление

Лист лаваша выложить на рабочую поверхность, сложить пополам и вырезать из него два круга, по диаметру, соответствующему размеру сковороды.

Сыр натереть на крупной терке.

Колбасу порезать мелкими кубиками.

Помидор помыть, обсушить и также порезать мелкими кусочками.

Сковороду положить на плиту и включить умеренный нагрев.

Круг из лаваша выложить на сковороду, посыпать половиной порции сыра.

Яйца взбить вилочкой в отдельной чашке. Посолить, поперчить и залить ими лаваш с сыром. Нужно оставить немного взбитого яйца, чтобы потом смазать лаваш.

Сверху ровным слоем выложить колбасу.

Поверх посыпать измельченные помидоры.

Посолить, поперчить, посыпать оставшимся сыром.

Накрыть все вторым кругом из лаваша, смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне в течении пяти минут.

Через пять минут открыть крышку и лепешку перевернуть вверх дном. Пропекать лепешку надо еще минут пять под закрытой крышкой.

Ну вот и все, всего лишь 15 минут, и наша лепешка из лаваша готова.

Поверх сковороды нужно положить плоское блюдо и перевернуть на нее лепешку.

Специальным ножом для пиццы разрежьте лепешку на порционные кусочки и подайте к столу.

Лепешка из лаваша: готов

Очень вкусный и сытный завтрак. Все останутся довольны и сыты!