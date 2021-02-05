Лепешка из лаваша! Сегодня мы покажем, как готовится вкусная лепешка из лаваша всего лишь за 15 минут.
Лепешка из лаваша: ингредиенты
- один лист лаваша
- два яйца среднего размера
- сто грамм сыра
- сто грамм колбасы
- три маленьких помидора или огурца
- соль и перец – по вкусу
- кунжут – по желанию
Лепешка из лаваша: приготовление
- Лист лаваша выложить на рабочую поверхность, сложить пополам и вырезать из него два круга, по диаметру, соответствующему размеру сковороды.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Колбасу порезать мелкими кубиками.
- Помидор помыть, обсушить и также порезать мелкими кусочками.
- Сковороду положить на плиту и включить умеренный нагрев.
- Круг из лаваша выложить на сковороду, посыпать половиной порции сыра.
- Яйца взбить вилочкой в отдельной чашке. Посолить, поперчить и залить ими лаваш с сыром. Нужно оставить немного взбитого яйца, чтобы потом смазать лаваш.
- Сверху ровным слоем выложить колбасу.
- Поверх посыпать измельченные помидоры.
- Посолить, поперчить, посыпать оставшимся сыром.
- Накрыть все вторым кругом из лаваша, смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.
- Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне в течении пяти минут.
- Через пять минут открыть крышку и лепешку перевернуть вверх дном. Пропекать лепешку надо еще минут пять под закрытой крышкой.
Ну вот и все, всего лишь 15 минут, и наша лепешка из лаваша готова.
Поверх сковороды нужно положить плоское блюдо и перевернуть на нее лепешку.
Специальным ножом для пиццы разрежьте лепешку на порционные кусочки и подайте к столу.
Лепешка из лаваша: готов
Очень вкусный и сытный завтрак. Все останутся довольны и сыты!
Лепешка из лаваша: вкусная, аппетитная, хрустящая - На Кухне
Лепешка из лаваша! Сегодня мы покажем, как готовится вкусная лепешка из лаваша всего лишь за 15 минут.
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