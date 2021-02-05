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Лепешка из лаваша: вкусная, аппетитная, хрустящая

Лепешка из лаваша! Сегодня мы покажем, как готовится вкусная лепешка из лаваша всего лишь за 15 минут.

Лепешка из лаваша: ингредиенты

Лепешка из лаваша

  • два яйца среднего размера
  • сто грамм сыра
  • сто грамм колбасы
  • три маленьких помидора или огурца
  • соль и перец – по вкусу
  • кунжут – по желанию

Лепешка из лаваша: приготовление

Лепешка из лаваша

  • Лист лаваша выложить на рабочую поверхность, сложить пополам и вырезать из него два круга, по диаметру, соответствующему размеру сковороды.
  • Сыр натереть на крупной терке.
  • Колбасу порезать мелкими кубиками.
  • Помидор помыть, обсушить и также порезать мелкими кусочками.
  • Сковороду положить на плиту и включить умеренный нагрев.
  • Круг из лаваша выложить на сковороду, посыпать половиной порции сыра.
  • Яйца взбить вилочкой в отдельной чашке. Посолить, поперчить и залить ими лаваш с сыром. Нужно оставить немного взбитого яйца, чтобы потом смазать лаваш.
  • Сверху ровным слоем выложить колбасу.
  • Поверх посыпать измельченные помидоры.
  • Посолить, поперчить, посыпать оставшимся сыром.
  • Накрыть все вторым кругом из лаваша, смазать яйцом, по желанию посыпать кунжутом.
  • Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне в течении пяти минут.
  • Через пять минут открыть крышку и лепешку перевернуть вверх дном.
    Пропекать лепешку надо еще минут пять под закрытой крышкой.

Ну вот и все, всего лишь 15 минут, и наша лепешка из лаваша готова.

Лепешка из лаваша: вкусная, аппетитная, хрустящая

Поверх сковороды нужно положить плоское блюдо и перевернуть на нее лепешку.

Специальным ножом для пиццы разрежьте лепешку на порционные кусочки и подайте к столу.

Лепешка из лаваша: готов

Очень вкусный и сытный завтрак. Все останутся довольны и сыты!

Лепешка из лаваша: вкусная, аппетитная, хрустящая - На Кухне

Лепешка из лаваша! Сегодня мы покажем, как готовится вкусная лепешка из лаваша всего лишь за 15 минут.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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