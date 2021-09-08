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Из 2 куриных филе готовлю большую гору котлет без мясорубки. Делюсь своей хитростью

Рубленые котлеты получаются сочными и нежными, с гораздо более ярким вкусом, чем измельченный через мясорубку фарш.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 400 г;
  • лук, 1 – 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи;
  • майонез, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Мелко рубим ножом мясо.

Добавляю яйца, мелко рубленый лук, соль и перец, специи.

Совет: в такие котлеты лучше добавлять много лука, только мелко рубленного, чтобы блюдо было сочным.

Вмешиваем майонез и муку.

Совет: вместе с мукой добавьте много зелени и крахмала, 2 ст.л. С этими ингредиентами котлеты будут еще более мягкими и сочными. Поставьте массу на 1 час в холодильник, периодически ее перемешивая.

Выкладываем на сковороду столовой ложкой массу и обжариваем с двух сторон.

Из 2 куриных филе готовлю большую гору котлет без мясорубки. Делюсь своей хитростью

Подаю такие котлетки с разными соусами, салатами из свежих овощей, гарнирами.

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