Из 2 куриных филе готовлю большую гору котлет без мясорубки. Делюсь своей хитростью

Рубленые котлеты получаются сочными и нежными, с гораздо более ярким вкусом, чем измельченный через мясорубку фарш.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 400 г;
- лук, 1 – 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука, 2 ст.л;
- соль, перец, специи;
- майонез, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Мелко рубим ножом мясо.
Добавляю яйца, мелко рубленый лук, соль и перец, специи.
Совет: в такие котлеты лучше добавлять много лука, только мелко рубленного, чтобы блюдо было сочным.
Вмешиваем майонез и муку.
Совет: вместе с мукой добавьте много зелени и крахмала, 2 ст.л. С этими ингредиентами котлеты будут еще более мягкими и сочными. Поставьте массу на 1 час в холодильник, периодически ее перемешивая.
Выкладываем на сковороду столовой ложкой массу и обжариваем с двух сторон.
Подаю такие котлетки с разными соусами, салатами из свежих овощей, гарнирами.
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