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Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Кабачки отлично подходят для готовки самых разных блюд. Особо приветствуются запеченные в духовке овощи, ведь блюдо сохраняет свои полезные свойства и свежие качества, получаются с хрустящей корочкой и легкими, пикантными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • цукини, 3 шт;
  • соль чесночная, пряные травы и специи по вкусу;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • сухари панировочные и сыр по 2 ст.л;
  • лук зеленый, укроп.

Процесс приготовления

Цукини выбираем молодые, так получается вкуснее.

Режем на брусочки.

Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем ряд цукини в один ряд.

Обсыпаем кабачки солью, паприкой, ароматными травами, специями и т.д.

Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

 

Смазываем все брусочки растительным маслом.

Для посыпки смешиваем панировочные сухари с тертым на мелкой терке сыром. Берите любой по вкусу сыр, можно пармезан.

Обсыпаем хорошо кабачки.

Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Совет: обсыпки берите по своему вкусу, чем больше, тем вкуснее получается.

Запекать около 20 минут при 200 градусах.

При подаче посыпаем рубленым зеленым луком и зеленью, можно добавить еще мелко резанный чеснок.

Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Очень вкусно подавать такое запеченное блюдо с острыми соусами на основе сметаны или домашнего майонеза.

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