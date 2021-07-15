Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Кабачки отлично подходят для готовки самых разных блюд. Особо приветствуются запеченные в духовке овощи, ведь блюдо сохраняет свои полезные свойства и свежие качества, получаются с хрустящей корочкой и легкими, пикантными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

цукини, 3 шт;

соль чесночная, пряные травы и специи по вкусу;

масло растительное, 2 ст.л;

сухари панировочные и сыр по 2 ст.л;

лук зеленый, укроп.

Процесс приготовления

Цукини выбираем молодые, так получается вкуснее.

Режем на брусочки.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем ряд цукини в один ряд.

Обсыпаем кабачки солью, паприкой, ароматными травами, специями и т.д.

Смазываем все брусочки растительным маслом.

Для посыпки смешиваем панировочные сухари с тертым на мелкой терке сыром. Берите любой по вкусу сыр, можно пармезан.

Обсыпаем хорошо кабачки.

Совет: обсыпки берите по своему вкусу, чем больше, тем вкуснее получается.

Запекать около 20 минут при 200 градусах.

При подаче посыпаем рубленым зеленым луком и зеленью, можно добавить еще мелко резанный чеснок.

Очень вкусно подавать такое запеченное блюдо с острыми соусами на основе сметаны или домашнего майонеза.