Как я готовлю все лето вкусные кабачки с хрустящей корочкой. Настоящее летнее блюдо: лёгкое и вкусное

Кабачки отлично подходят для готовки самых разных блюд. Особо приветствуются запеченные в духовке овощи, ведь блюдо сохраняет свои полезные свойства и свежие качества, получаются с хрустящей корочкой и легкими, пикантными нотками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- цукини, 3 шт;
- соль чесночная, пряные травы и специи по вкусу;
- масло растительное, 2 ст.л;
- сухари панировочные и сыр по 2 ст.л;
- лук зеленый, укроп.
Процесс приготовления
Цукини выбираем молодые, так получается вкуснее.
Режем на брусочки.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем ряд цукини в один ряд.
Обсыпаем кабачки солью, паприкой, ароматными травами, специями и т.д.
Смазываем все брусочки растительным маслом.
Для посыпки смешиваем панировочные сухари с тертым на мелкой терке сыром. Берите любой по вкусу сыр, можно пармезан.
Обсыпаем хорошо кабачки.
Совет: обсыпки берите по своему вкусу, чем больше, тем вкуснее получается.
Запекать около 20 минут при 200 градусах.
При подаче посыпаем рубленым зеленым луком и зеленью, можно добавить еще мелко резанный чеснок.
Очень вкусно подавать такое запеченное блюдо с острыми соусами на основе сметаны или домашнего майонеза.
Свежие комментарии