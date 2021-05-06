Пирог Восхитительный. У вас будут просить рецепт все, кто его попробовал

Пирог Восхитительный готовится быстро и удивит Ваших родных невероятным вкусом и ароматом.
Пирог Восхитительный: ингредиенты
- Молоко — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Сливочное масло — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сахар — 165 гр. (сто шестьдесят пять грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Абрикос (можно любые другие фрукты)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Пошаговое приготовление:
- Размешайте размягчённое сливочное масло с сахаром.
- По одному добавьте куриные яйца и хорошо перемешайте.
- Следом влейте молоко.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и получите густоватое тесто.
- Смажьте форму для выпекания маслом, выложите готовое тесто, сверху — половинки абрикос и выпекайте при температуре 180 гр. до готовности.
Пирог Восхитительный полностью соответствует своему названию.
Пеките на здоровье!
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