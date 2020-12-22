ТОП-7 НОВОГОДНИХ ЗАКУСОК

1. Рулетики из лосося со сливочным сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● ломтики слабосоленого лосося 250 г

● сливочный сыр 250 г

● маринованные или свежие огурцы 1-2 шт.

● веточки укропа 3-4 шт.

● листья салата для подачи

● лимонный сок для подачи

● красная икра для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Укроп промыть, обсушить и измельчить. Огурцы мелко нарезать.Смешать в небольшой миске сливочный сыр, укроп и нарезанные огурцы.Расстелить на столе пленку и разложить на ней ломтики рыбы так, чтобы они слегка находили друг на друга. Намазать их сырной начинкой и аккуратно, приподняв край пленки, свернуть рыбу в рулет. Плотно завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час. Затем снять пленку и нарезать рулет ломтиками толщиной 3-4 см, периодически смачивая нож водой. Разложить листья салата на тарелке, сверху выложить рулетики из лосося. При подаче украсить закуску красной икрой и сбрызнуть лимонным соком.

2. Фаршированные яйца с копченым лососем

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● вареные яйца 6 шт.

● горчица 2 ч.л.

● сметана 2 ст.л.

● копченый лосось, нарезанный кубиками 200 г

● нарезанный зеленый лук 1 ст.л.

● соль и молотый перец по вкусу

● зелень для украшения

● лимон 1шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарезать каждое яйцо пополам вдоль, аккуратно удалить желтки.

К яичным желткам добавить горчицу, сметану, лук-шалот, копченого лосося и зеленый лук. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Приправить по вкусу перцем, посолить, полить свежевыжатым лимонным соком. Выложить смесь в яичные белки и украсить свежей зеленью.

3. Корзиночки с салатом Оливье

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для корзиночек

● мука 2.5 стакана

● маргарин или сливочное масло 250 г

● сметана 6 ст.л.

● разрыхлитель 1 ч.л.

Для салата

● яйца вкрутую 3 шт.

● отварное мясо или колбаса 300 г

● отварной картофель 3 шт.

● маринованные огурцы 4 шт.

● консервированный зеленый горошек 1 банка

● майонез 200 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мягкий маргарин соединить с мукой, перетереть пальцами до состояния крошки. Добавить сметану и разрыхлитель, замесить тесто. Отправить его в холодильник на полчаса.Готовое тесто рапределить по металлическим формочкам. Сверху положить бумагу для выпечки и насыпать груз: горох, фасоль или специальные керамические шарики.

Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут или до золотистого цвета. Готовые корзинки остудить и вынуть из формочек.Все ингредиенты для салата нарезать кубиками и заправить майонезом. Наполнить корзиночки получившимся салатом и подавать.

4. Канапе с бужениной и огурцами

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● белый тостовый хлеб 10 ломтиков

● кусочки буженины 20 шт.

● сливочное масло 100 г

● маслины 20 шт.

● укроп для украшения

● огурцы 2-3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Белый тостовый хлеб нарезать треугольниками, подсушить в духовке или на сковороде. Смазать каждый ломтик хлеба сливочным маслом, выложить сверху по кусочку буженины или карбонада.Огурцы нарезать тонкими продольными ломтиками. Нанизать на разноцветные пластмассовые шпажки маслины и кусочки огурца. Воткнуть шпажки в канапе. Украсить готовую закуску веточками укропа.

5. Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● ветчина 200 г

● твердый сыр 100 г

● чеснок 1-2 дольки

● майонез по вкусу

● зелень по вкусу

● веточки петрушки для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сыр натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс. Зелень мелко порубить.Смешать сыр, чеснок и зелень, заправить майонезом и хорошо перемешать.Кусочки ветчины намазать сырной смесью и свернуть рулетами. Закрепить получившиеся рулетики разноцветными шпажками. Готовую закуску переложить на блюдо и украсить веточками петрушки.

6. Праздничные канапе с колбасой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● черный зерновой хлеб 1 багет

● вареная колбаса 200 г

● помидоры черри 1 веточка

● сливочный сыр 150 г

● листья салата пучок

● зелень петрушки по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Багет нарезать ломтиками и намазать сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по листу салата.

Помидоры черри разрезать пополам. Фигурно нанизать на зубочистки тонкие ломтики колбасы, вложив вовнутрь несколько веточек зелени. Украсить канапе половинкой помидора черри. Новогодние канапе готовы!

7. Канапе с сыром и ветчиной

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● пшеничный хлеб 2 ломтика

● ветчина 50 г

● сыр 50 г

● маслины без косточек 6 штук

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

С помощью формочки или рюмки из хлеба, сыра и ветчины вырезать кружки. На шпажку нанизать маслину, сыр, ветчину, сыр и хлеб. По желанию украсить зеленью.