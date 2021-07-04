Хрустящие малосольные огурцы: быстрый рецепт. Готовим на ночь, а утром можно пробовать

Когда приходит сезон свежих овощей, первое, что делают все хозяйки – это малосольные огурчики. Предлагаю свой старый и много раз испытанный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1 кг;

соль, 2 ст.л;

сахар, и сухая горчица по 1 ст.л;

уксус 9 %, 2 ст.л;

чеснок, головка;

укроп, пучок;

лавровый лист, 4 шт;

перец горошком, 10 шт.

Процесс приготовления

Банки промываем и просушиваем.

Огурцы моем и обрезаем с двух сторон.

Совет: если овощи вялые, можно их залить на несколько часов чистой и холодной водой.

В воде растворяем соль и сахар, горчицу, добавляем лавровый лист и перец, доводим до кипения, вливаем укус и варим несколько минут.

Рассол остужаем.

В банки раскладываем специи и укроп, дольки чеснока, заполняем огурцами и заливаем маринадом.

Банки накрываем крышками и ставим в холодильник.

Утром маринованные огурчики можно пробовать и подавать к столу.