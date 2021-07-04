Хрустящие малосольные огурцы: быстрый рецепт. Готовим на ночь, а утром можно пробовать

Когда приходит сезон свежих овощей, первое, что делают все хозяйки – это малосольные огурчики. Предлагаю свой старый и много раз испытанный рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 1 кг;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, и сухая горчица по 1 ст.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- чеснок, головка;
- укроп, пучок;
- лавровый лист, 4 шт;
- перец горошком, 10 шт.
Процесс приготовления
Банки промываем и просушиваем.
Огурцы моем и обрезаем с двух сторон.
Совет: если овощи вялые, можно их залить на несколько часов чистой и холодной водой.
В воде растворяем соль и сахар, горчицу, добавляем лавровый лист и перец, доводим до кипения, вливаем укус и варим несколько минут.
Рассол остужаем.
В банки раскладываем специи и укроп, дольки чеснока, заполняем огурцами и заливаем маринадом.
Банки накрываем крышками и ставим в холодильник.
Утром маринованные огурчики можно пробовать и подавать к столу.
Малосольные огурчики получаются хрустящими, ароматными, прекрасно подходят к мясным закускам, рыбным, шашлыкам.
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