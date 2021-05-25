Торт Вулкан без выпечки. Оригинальный десерт с огненной лавой из малинового джема

Торт Вулкан без выпечки — один из самых оригинальных и вкусных десертов в мире.
Торт Вулкан без выпечки: ингредиенты
- Печенье – 400 г. (четыреста грамм)
- Шоколад – 500 г. (пятьсот грамм)
- Белый шоколад – 100 г. (сто грамм)
- Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Яйцо – 6 шт. (шесть штук)
- Кокосовое масло – 500 г. (пятьсот грамм)
- Ваниль (ванильный сахар) – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахарная пудра – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Какао – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Соль – 1 щ. (одна щепотка)
- Большая ёмкость (вместимость около 4 л.) – 1 шт. (одна штука)
- Маленькая ёмкость (вместимость около 400 мл.) – 1 шт. (одна штука)
- Воздушный шарик – 1 шт. (одна штука)
Для «лавы»:
- Апельсиновый сок – 150 мл. (сто пятьдесят грамм)
- Замороженная малина – 400 г. (четыреста грамм)
- Ваниль (ванильный сахар) – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Шоколад измельчите, разделите кокосовое масло на небольшие кусочки. Шоколад растопите с кокосовым маслом на водяной бане, перемешайте. Массе дайте полностью остыть.
- Яйца вбейте в отдельную ёмкость, добавьте сахарную пудру и взбейте миксером около 5 минут до получения кремообразной консистенции. Затем добавьте Какао-порошок, ваниль, Молоко и щепотку соли. Перемешайте миксером на медленной скорости.
- Растопленный шоколад с кокосовым маслом медленном влейте в полученную смесь.
- Печенье измельчите и тоже добавьте его к шоколадной основе. Перемешайте.
- Маленькую стеклянную ёмкость помесите вверх дном на дно большой стеклянной ёмкости.
- Убедившись, что маленькая ёмкость остаётся на месте, переложите тесто в большую стеклянную форму. Тесто на ночь поместите в холодильник.
- Шоколадное тесто на следующий день выложите на блюдо. Стеклянную форму подогрейте феном. Затем выньте из основы для торта маленькую стеклянную ёмкость.
- Осталось дополнить торт джемом и украсить. Воздушный шар надуйте и поместите его в верхнюю часть торта так, чтобы одна половина вошла в отверстие, а другая оставалась свободной.
- Белый шоколад растопите и густо полейте им воздушный шар, верх шарика оставив непокрытым.
- Поле застывания шоколада лопните шарик и аккуратно выньте.
- Доведите воду с сахаром до кипения. Когда начнёт образовываться коричневая карамель. Добавьте малину, апельсиновый сок и ваниль. Снова доведите всё до кипения и оставьте на огне, пока малина не размягчится. Затем размешивая крахмал с небольшим количеством воды и используйте его для загустения джема.
- В центральную полость торта влейте горячий малиновый джем.
Торт Вулкан без выпечки получится очень вкусным и нежным.
Готовьте на здоровье!
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