Больше сырники не делаю! Делюсь новым и необычным рецептом творожного пирога на плите. Готовится за 4 минуты

Если вы, как и я не любите блюда, жаренные на растительном масле и в сковороде, предлагаю воспользоваться отличным рецептом – творожный пирог с фруктами. Хоть мы и будем готовить его на сковороде, масла будет минимум, сам пирог получится мягким и нежным. Фрукты и ягоды можете брать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 200 — 250 г;

кефир, стакан;

яйца, 2 шт;

мука, 100 – 150 г;

мед, 2 ст.л;

сода, щепотка;

яблоко кисло-сладкое, 1 шт.

Процесс приготовления

Я взяла яблоко для начинки, но вы берите по своему вкусу любые фрукты или ягоды, сухофрукты тоже прекрасно подходят.

Яйца немного взбиваем венчиком и вливаем кефир – его вы можете заменить ряженкой, добавляем мед и соду. Взбиваем миксером или венчиком.

Всыпаем творог и частями муку – каждый раз хорошо вымешиваем.

Совет: нет необходимости вымешивать просто до однородности, пусть комочки творога будут. Также если у вас жирный творог, вы можете еще помимо соды ввести и немного разрыхлителя, чтобы тяжелое от творога теста, хорошо поднималось.

Яблоко режем тонкими дольками.

Сковороду немного смазываем растительным маслом – дно и бока.

Выливаем тесто и сверху выкладываем яблочные дольки. Накрываем крышкой, включаем небольшой огонь и жарим около 8 – 10 минут.

Переворачиваем и жарим еще 3 – 4 минуты.

Вынимаем на блюдо и посыпаем корицей – это по вкусу и подаем к столу. Если хотите, дождитесь, пока пирог остынет и посыпьте сахарной пудрой, но пирог вкуснее горячим и политым сметаной или вареньем.