Вкуснейший салат со свеклы! Нежный и оригинальный, как в ресторане

Этот салат получается не только с нежным и оригинальным вкусом, но и красивым, очень полезным. Особенно, если вы заправите его своим домашним майонезом. В салате нет дорогих продуктов, только овощи, куриное мясо и яблоко, сухофрукты, но получается он как одно из дорогих ресторанных блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла и яблоки по 2 шт;

куриная грудка, 1 шт;

чернослив, 5 шт;

куруга, 10 шт;

яблочный уксус, 2 – 3 ст.л;

майонез, 5 ст.л;

горчица, 1 ст.л;

чеснок, 2 зубчика;

масло растительное, 2 ст.л;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем.

Отвариваем свеклу и остужаем.

Свеклу режем тонкой соломкой.

Чернослив и курагу режем кусочками.

Совет: сухофрукты вы можете не запаривать, они в салате от сока овоща станут мягче. Можно взять курагу или чернослив.

Смешиваем свеклу с сухофруктами.

Мясо режем соломкой и добалвяем в салат.

Яблоко чистим из кожуры и также режем соломкой, сбрызгиваем яблочным уксусом или соком лимона и смешиваем с салатом.

Чеснок измельчаем ножом: чтобы не было аромата сильного, удалите серединку чеснока.

Заправляем салат майонезом, перемешиваем.

Подаем порционно или в салатнике, посыпав рубленой зеленью.