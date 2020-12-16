Вкуснейший салат со свеклы! Нежный и оригинальный, как в ресторане

Этот салат получается не только с нежным и оригинальным вкусом, но и красивым, очень полезным. Особенно, если вы заправите его своим домашним майонезом. В салате нет дорогих продуктов, только овощи, куриное мясо и яблоко, сухофрукты, но получается он как одно из дорогих ресторанных блюд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла и яблоки по 2 шт;
- куриная грудка, 1 шт;
- чернослив, 5 шт;
- куруга, 10 шт;
- яблочный уксус, 2 – 3 ст.л;
- майонез, 5 ст.л;
- горчица, 1 ст.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем.
Отвариваем свеклу и остужаем.
Свеклу режем тонкой соломкой.
Чернослив и курагу режем кусочками.
Совет: сухофрукты вы можете не запаривать, они в салате от сока овоща станут мягче. Можно взять курагу или чернослив.
Смешиваем свеклу с сухофруктами.
Мясо режем соломкой и добалвяем в салат.
Яблоко чистим из кожуры и также режем соломкой, сбрызгиваем яблочным уксусом или соком лимона и смешиваем с салатом.
Чеснок измельчаем ножом: чтобы не было аромата сильного, удалите серединку чеснока.
Заправляем салат майонезом, перемешиваем.
Подаем порционно или в салатнике, посыпав рубленой зеленью.
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