Торт Весёлая карусель. Очень нежный и оригинальный десерт

Торт Весёлая карусель по настоящему вкусный и оригинальный десерт.
Торт Весёлая карусель: ингредиенты
Для теста:
- Мука – 4-5 ст. (от четырёх до пяти стаканов)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Сметана (20%) – 1 ст. (один стакан)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Для начинки:
- Чернослив – 300 г. (триста грамм)
- Курага – 300 г. (триста грамм)
Для крема:
- Сахар – по вкусу
- Сметана – 500 мл. (пятьсот миллилитров)
Способ приготовления:
- Откиньте сметану на марлю и поставьте на ночь в холодильник, чтобы сыворотка стекла.
- Утром достаньте: если ложка стоит, можете делать крем.
- Насыпьте сахар по вкусу, размешайте. Взбивать не надо.
- Тесто замешайте. Оно должно получиться чуть слабее пельменного.
- Сначала взбейте яйцо с сахаром.
- Добавьте сметану, соду, хорошо размешайте и всыпьте муку (всю муку сразу не всыпать, это надо делать порциями).
- Тесто хорошо вымесите руками и оставьте на 30 минут.
- Теперь можете заняться начинкой, Чернослив и курагу немного отварите (5-10 минут) с добавлением сахара (если фрукты кислые)
- Потом пропустите через мясорубку или измельчите в блендере и смешайте. Добавьте немного отвара, если густо.
- Нужно, чтобы начинка легко размазывалась. Попробуйте – если кажется кислой, подсластите.
- Тесто разделите на 8 частей.
- Раскатайте каждый кусок как можно тоньше (1,5-2 мм.).
- Намажьте фруктовый фарш, сверните в рулет.
- Уложите на посыпанный мукой противень. Не смазывайте маслом.
- В процессе выпекания переверните на другую сторону. Выпекайте при температуре 220 градусов до румяности.
- Периодически проверяйте готовность. После вынимания из духовки стряхните муку.
- Затем нарежьте готовые рулетики на небольшие квадратные или прямоугольные куски. Окуните кусочки в крем и выложите рядами в шахматном порядке.
Готовый торт можете украсить на Ваш вкус.
Пеките на здоровье!
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