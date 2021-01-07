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Мясо томлённое: любое мясо, приготовленное таким способом, получается очень нежным

Мясо томлённое получается сочным, нежным. Готовим ребрышки под изумительным соусом.

Мясо томлённое: ингредиенты

Мясо томлённое

  1. 2 (два) кг – свиных ребрышек
  2. 2 (две) шт – лука
  3. 2 (две) шт – моркови
  4. 6 (шесть) зубчиков – чеснока
  5. 150 (сто пятьдесят) мл – красного сухого вина
  6. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
  7. Полторы ч. ложки – соли
  8. 2 (две) шт – лаврового листа
  9. Мука
  10. Прованские травы, паприка, перец по вкусу
  11. 400 (четыреста) гр – помидоров в собственном соку

Мясо томлённое: рецепт

Мясо томлённое

  • Чеснок измельчите
  • Морковь нарежьте кубиком
  • Лук нарежьте кубиком
  • Ребрышки разрежьте и промойте. Затем обваляйте их в муке. Обжарьте ребрышки на растительном масле до румяного цвета
  • Затем обжарьте лук до золотистого цвета, морковь и тушите пару минут
  • Залейте вино и воду, томатную пасту. Перемешайте
  • Добавьте томаты в соку, специи, травы, чеснок и отправляем ребрышки в наш соус
  • Положите блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на два с половиной часа

Мясо томлённое готово!

Мясо томлённое

Подавать как самостоятельное блюдо, так и с любым гарниром! На здоровье!

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