Мясо томлённое: любое мясо, приготовленное таким способом, получается очень нежным

Мясо томлённое получается сочным, нежным. Готовим ребрышки под изумительным соусом.
Мясо томлённое: ингредиенты
- 2 (два) кг – свиных ребрышек
- 2 (две) шт – лука
- 2 (две) шт – моркови
- 6 (шесть) зубчиков – чеснока
- 150 (сто пятьдесят) мл – красного сухого вина
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
- Полторы ч. ложки – соли
- 2 (две) шт – лаврового листа
- Мука
- Прованские травы, паприка, перец по вкусу
- 400 (четыреста) гр – помидоров в собственном соку
Мясо томлённое: рецепт
- Чеснок измельчите
- Морковь нарежьте кубиком
- Лук нарежьте кубиком
- Ребрышки разрежьте и промойте. Затем обваляйте их в муке. Обжарьте ребрышки на растительном масле до румяного цвета
- Затем обжарьте лук до золотистого цвета, морковь и тушите пару минут
- Залейте вино и воду, томатную пасту. Перемешайте
- Добавьте томаты в соку, специи, травы, чеснок и отправляем ребрышки в наш соус
- Положите блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на два с половиной часа
Мясо томлённое готово!
Подавать как самостоятельное блюдо, так и с любым гарниром! На здоровье!
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