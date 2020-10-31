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Так вы еще точно не делали! Капуста и гречка: готовь хоть каждый день и не надоест

Сытное и вкусное блюдо из гречневой крупы, мяса и капусты. Готовим просто и получаем разнообразие меню на каждый день.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, четверть кочана;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • мясо, 200 г;
  • гречневая крупа, 1 стакан;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • соль, специи, зелень.

Процесс приготовления

Четверть кочана капусты тонко шинкуем.

Морковь трем на крупной терке.

Лук режем мелким кубиком.

Мясо берите любое, я взяла филе курицы и режем на небольшие кусочки.

Гречку промываем в теплой воде.

В форму кладем рукав для запекания и в него кладем капусту ровным слоем, на нее морковь и лук, потом мясо.

Мясо посыпаем разными и любимыми специями и  ароматными травами, солью и  перцем.

Завязываем один край рукава и перемешиваем все овощи и мясо.

Выкладываем на такую подушку гречку.

В стакан с водой вливаем растительное мясо и выливаем это в рукав.

Так вы еще точно не делали! Капуста и гречка: готовь хоть каждый день и не надоест

Завязываем второй край рукава и запекаем при 200  градусах в течение 30 – 40 минут.

Так вы еще точно не делали! Капуста и гречка: готовь хоть каждый день и не надоест

Гречка получается рассыпчатой и мягкой, ароматной, пропитанной овощными и мясными соками.

Подавать можно со сметаной или домашним майонезом.

Так вы еще точно не делали! Капуста и гречка: готовь хоть каждый день и не надоест

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