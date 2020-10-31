Так вы еще точно не делали! Капуста и гречка: готовь хоть каждый день и не надоест

Сытное и вкусное блюдо из гречневой крупы, мяса и капусты. Готовим просто и получаем разнообразие меню на каждый день.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, четверть кочана;
- лук и морковь по 1 шт;
- мясо, 200 г;
- гречневая крупа, 1 стакан;
- масло растительное, 3 ст.л;
- соль, специи, зелень.
Процесс приготовления
Четверть кочана капусты тонко шинкуем.
Морковь трем на крупной терке.
Лук режем мелким кубиком.
Мясо берите любое, я взяла филе курицы и режем на небольшие кусочки.
Гречку промываем в теплой воде.
В форму кладем рукав для запекания и в него кладем капусту ровным слоем, на нее морковь и лук, потом мясо.
Мясо посыпаем разными и любимыми специями и ароматными травами, солью и перцем.
Завязываем один край рукава и перемешиваем все овощи и мясо.
Выкладываем на такую подушку гречку.
В стакан с водой вливаем растительное мясо и выливаем это в рукав.
Завязываем второй край рукава и запекаем при 200 градусах в течение 30 – 40 минут.
Гречка получается рассыпчатой и мягкой, ароматной, пропитанной овощными и мясными соками.
Подавать можно со сметаной или домашним майонезом.
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