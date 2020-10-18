Такое Мясо съедают первым! Вкуснее ветчины и дешевле колбасы

Такая свиная рулька, фаршированная куриным мясом, станет отличной, и, главное, качественно заменой покупной колбасе. Делаю я ее просто и легко, у вас точно получится повторить рецепт и угостить свою семью такой вкуснятиной. Все бюджетно и дешево.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

бедра куриные, 4 шт;

чеснок, 1 ч.л;

рулька свиная, 1 шт;

паприка, кориандр, соль, горчица по 1 ч.л;

смесь перцев;

желатин, 0 г;

вода, 50 мл.

Процесс приготовления

У бедер убираем шкурку и режем их кусочками, маринуем солью и всеми перечисленными специями.

Оставляем на 30 минут, накрыв пленкой.

Разделываем свиную рульку таким образом, чтобы получился «чулок» — аккуратно вырезаем кость, чтобы остался цельный кусок мяса в шкуре. Также как и куриное мясо маринуем и солим, хорошо втираем в мясо все специи и соль, горчицу.

Совет: горчицу можете брать по своему вкусу, мне нравится с острой, а вам нравится может более сладкий и пикантный вариант.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать, потом растапливаем и смешиваем с куриным мясом.

Заполняем этой массой рульку, хорошо трамбуем.

Форму застилаем фольгой и выкладываем рульку, оборачиваем фольгой.

Разогреваем духовку до 100 градусов и запекаем 2 часа.

Когда рулет остынет, отправляем его в холодильник до полного охлаждения.

Снимаем фольгу, режем ломтиками и подаем к столу, кладем на бутерброды, выкладываем в виде нарезки.