Такое Мясо съедают первым! Вкуснее ветчины и дешевле колбасы

Такая свиная рулька, фаршированная куриным мясом, станет отличной, и, главное, качественно заменой покупной колбасе. Делаю я ее просто и легко, у вас точно получится повторить рецепт и угостить свою семью такой вкуснятиной. Все бюджетно и дешево.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- бедра куриные, 4 шт;
- чеснок, 1 ч.л;
- рулька свиная, 1 шт;
- паприка, кориандр, соль, горчица по 1 ч.л;
- смесь перцев;
- желатин, 0 г;
- вода, 50 мл.
Процесс приготовления
У бедер убираем шкурку и режем их кусочками, маринуем солью и всеми перечисленными специями.
Оставляем на 30 минут, накрыв пленкой.
Разделываем свиную рульку таким образом, чтобы получился «чулок» — аккуратно вырезаем кость, чтобы остался цельный кусок мяса в шкуре. Также как и куриное мясо маринуем и солим, хорошо втираем в мясо все специи и соль, горчицу.
Совет: горчицу можете брать по своему вкусу, мне нравится с острой, а вам нравится может более сладкий и пикантный вариант.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать, потом растапливаем и смешиваем с куриным мясом.
Заполняем этой массой рульку, хорошо трамбуем.
Форму застилаем фольгой и выкладываем рульку, оборачиваем фольгой.
Разогреваем духовку до 100 градусов и запекаем 2 часа.
Когда рулет остынет, отправляем его в холодильник до полного охлаждения.
Снимаем фольгу, режем ломтиками и подаем к столу, кладем на бутерброды, выкладываем в виде нарезки.
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