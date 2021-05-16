У вас дома есть куриная грудка? Круче чем беляши и чебуреки: век живи, век учись

Вкусное и ароматное блюдо, получается просто идеально, хотя и готовится из куриного мяса, склонного к сухости.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- куриная грудка, 800 г;
- лук, 0.5;
- майонез и мука по 1 ст.л;
- соль, перец, специи;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо режем мелкими кусочками.
Лук нарезаем небольшим кубиком.
Смешиваем лук с мясом, заправляем солью, перцем и специями, майонезом и всыпаем муку.
Вымешиваем массу до однородности.
Отправляем в холодильник на пару часов.
Добавляем яйцо и вымешиваем.
Обжариваем на сковороде с двух сторон до румяной корочки.
Такие рубленые котлеты можно делать не с мукой, а с крахмалом, получается еще вкуснее.
Лука можно добавить много, а также не забываем о хорошем пучке укропа и петрушки – зелень хорошо пропитает мясо и котлеты получаются идеальными.
Отлично сочетаются с домашними соусами из сметаны и горчицы, аджикой, разными гарнирами и салатами.
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