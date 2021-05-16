У вас дома есть куриная грудка? Круче чем беляши и чебуреки: век живи, век учись

Вкусное и ароматное блюдо, получается просто идеально, хотя и готовится из куриного мяса, склонного к сухости.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

куриная грудка, 800 г;

лук, 0.5;

майонез и мука по 1 ст.л;

соль, перец, специи;

масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем мелкими кусочками.

Лук нарезаем небольшим кубиком.

Смешиваем лук с мясом, заправляем солью, перцем и специями, майонезом и всыпаем муку.

Вымешиваем массу до однородности.

Отправляем в холодильник на пару часов.

Добавляем яйцо и вымешиваем.

Обжариваем на сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Такие рубленые котлеты можно делать не с мукой, а с крахмалом, получается еще вкуснее.

Лука можно добавить много, а также не забываем о хорошем пучке укропа и петрушки – зелень хорошо пропитает мясо и котлеты получаются идеальными.

Отлично сочетаются с домашними соусами из сметаны и горчицы, аджикой, разными гарнирами и салатами.