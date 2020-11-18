Быстрая и сытная закуска за 20 минут. Тарелка опустела мгновенно

Быстрый и сытный рецепт из лаваша и куриного фарша. Фарш можно взять любой, какой дома есть. Блюдо прекрасно подходит в качестве завтрака и быстрого перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 2 листа;

куриный фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

яйца, 2 шт;

молоко, 100 мл;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Фарш заправляйте так, как это делаете обычно.

Совет: начинку вообще можно сделать другой или в фарш добавляйте самые разные продукты.

Смазываем половиной фарша лист лаваша. Смазывать нужно очень тонко.

Накрываем вторым листом лаваша и смазываем его.

Сворачиваем плотным рулетом и оставляем на 10 минут, чтобы лаваш стал мягче.

Взбиваем яйца с молоком, солью и перцем.

Разогреваем растительное масло.

Рулет режем порционными кусочками.

Окунаем кусочки в яичную массу и обжариваем кусочки на сковороде со всех сторон.

Совет: обжаривайте на медленном огне, чтобы фарш хорошо прожарился.

Когда кусочки еще горячие, посыпаем тертым сыром – так вкус будет вообще идеальным.