Скатерть-Самобранка

5 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Янкова Сеньковская
    Рецептик хороший, Спасибо, но на фото явно другие ингредиенты🤔Салат Мужские грё...
  • Мария Новикова
    Еще добавляю приправу "копченая паприка"Вы забудете о кол...
  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...

Быстрая и сытная закуска за 20 минут. Тарелка опустела мгновенно

Быстрый и сытный рецепт из лаваша и куриного фарша. Фарш можно взять любой, какой дома есть. Блюдо прекрасно подходит в качестве завтрака и быстрого перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 2 листа;
  • куриный фарш, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • молоко, 100 мл;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Фарш заправляйте так, как это делаете обычно.

Совет: начинку вообще можно сделать другой или в фарш добавляйте самые разные продукты.

Смазываем половиной фарша лист лаваша. Смазывать нужно очень тонко.

Накрываем вторым листом лаваша и смазываем его.

Сворачиваем плотным рулетом и оставляем на 10 минут, чтобы лаваш стал  мягче.

Взбиваем яйца с молоком, солью и перцем.

Разогреваем растительное масло.

Рулет режем порционными кусочками.

Окунаем кусочки в яичную массу и обжариваем кусочки на сковороде со всех сторон.

Совет: обжаривайте на медленном огне, чтобы фарш хорошо прожарился.

Когда кусочки еще горячие, посыпаем тертым сыром – так вкус будет вообще идеальным.

Быстрая и сытная закуска за 20 минут. Тарелка опустела мгновенно

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх