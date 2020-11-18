Быстрая и сытная закуска за 20 минут. Тарелка опустела мгновенно

Быстрый и сытный рецепт из лаваша и куриного фарша. Фарш можно взять любой, какой дома есть. Блюдо прекрасно подходит в качестве завтрака и быстрого перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 2 листа;
- куриный фарш, 500 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- молоко, 100 мл;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Фарш заправляйте так, как это делаете обычно.
Совет: начинку вообще можно сделать другой или в фарш добавляйте самые разные продукты.
Смазываем половиной фарша лист лаваша. Смазывать нужно очень тонко.
Накрываем вторым листом лаваша и смазываем его.
Сворачиваем плотным рулетом и оставляем на 10 минут, чтобы лаваш стал мягче.
Взбиваем яйца с молоком, солью и перцем.
Разогреваем растительное масло.
Рулет режем порционными кусочками.
Окунаем кусочки в яичную массу и обжариваем кусочки на сковороде со всех сторон.
Совет: обжаривайте на медленном огне, чтобы фарш хорошо прожарился.
Когда кусочки еще горячие, посыпаем тертым сыром – так вкус будет вообще идеальным.
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