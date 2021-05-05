Мясные блинчики. 300 г куриного фарша и немного кефира, и у вас получается ужин на всю семью

Мясные блинчики можете подавать со сметаной и разными соусами. Куриный фарш можете заменить любым другим.
Мясные блинчики: ингредиенты
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Куриный фарш — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Перец, соль, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- В блендере измельчите лук.
- Смешайте фарш с луком, перцем и солью, добавьте специи.
- Можете добавить также зелень и чеснок по вкусу.
- Влейте кефир и перемешайте.
- Затем добавьте муку и вымесите тесто, похожее на тесто для оладий.
- На слабом огне обжарьте с двух сторон до румяности.
Мясные блинчики — самый простой и лёгкий завтрак.
Приятного Вам аппетита!
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