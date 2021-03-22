Вкуснее любого мяса! Фаршированное сало

Сало было и остается идеальной закуской. Если использовать для маринования разные ароматные специи и травы, зелень, получается очень нежное, мягкое и ароматное блюдо. Можно приготовить впрок, оно прекрасно хранится в морозильной камере.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 2 кг;
- укроп и петрушка по хорошему пучку;
- соль, перец;
- аджика, 100 г;
- чеснок, 2 головки.
Процесс приготовления
Можно взять сало с мясной прослойкой, мясо также отлично промаринуется.
Сало промываем, шкурку чистим острым ножом и просушиваем бумажными полотенцами.
Зелень мелко рубим, чеснок измельчаем при помощи пресса.
Зелень и чеснок хорошо перемешиваем и всыпаем соль. Можно соли насыпать 2 ч.л. и столько же черного перца.
Совет: на этом этапе в зелень вы можете еще добавить любые специи.
Кусок сала надрезаем по верху с расстоянием около 3 см.
Переворачиваем сало на другую сторону и делаем надрезы в другом направлении, чтобы кусок получился разрезанным в виде гармошки.
В надрезы с одной стороны укладываем массу довольно плотно.
В надрезы второй стороны укладываем аджику
Оборачиваем кусок пергаментом, потом фольгой и укладываем в пакет.
Убираем на сутки в холодильник, перекладываем еще на сутки в морозильную камеру.
Вынимаем сало из оберток. Если хотите, порежьте кусок на несколько частей и одну положите в холодильник, а остальные – в морозилку и по мере надобности будете вынимать.
Если вы купили кусок сала уже подсоленный, тогда соли используйте меньше, чтобы не пересолить.
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