Вкуснее любого мяса! Фаршированное сало

Сало было и остается идеальной закуской. Если использовать для маринования разные ароматные специи и травы, зелень, получается очень нежное, мягкое и ароматное блюдо. Можно приготовить впрок, оно прекрасно хранится в морозильной камере.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 2 кг;

укроп и петрушка по хорошему пучку;

соль, перец;

аджика, 100 г;

чеснок, 2 головки.

Процесс приготовления

Можно взять сало с мясной прослойкой, мясо также отлично промаринуется.

Сало промываем, шкурку чистим острым ножом и просушиваем бумажными полотенцами.

Зелень мелко рубим, чеснок измельчаем при помощи пресса.

Зелень и чеснок хорошо перемешиваем и всыпаем соль. Можно соли насыпать 2 ч.л. и столько же черного перца.

Совет: на этом этапе в зелень вы можете еще добавить любые специи.

Кусок сала надрезаем по верху с расстоянием около 3 см.

Переворачиваем сало на другую сторону и делаем надрезы в другом направлении, чтобы кусок получился разрезанным в виде гармошки.

В надрезы с одной стороны укладываем массу довольно плотно.

В надрезы второй стороны укладываем аджику

Оборачиваем кусок пергаментом, потом фольгой и укладываем в пакет.

Убираем на сутки в холодильник, перекладываем еще на сутки в морозильную камеру.

Вынимаем сало из оберток. Если хотите, порежьте кусок на несколько частей и одну положите в холодильник, а остальные – в морозилку и по мере надобности будете вынимать.