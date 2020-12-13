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Подруга рассказала, как подать обычную селедку на праздничный стол, чтобы гости ахнули

Очень многие любят блюда с селедкой, разные салаты и просто рыбку с луком. Но есть такие, как моя мама, к примеру, которые не любят после разделки рыбы, отмывать доску кухонную и посуду от специфического аромата селедки. Недавно была в гостях у подруги и увидела, как красиво и оригинально она сделала селедку для подачи. Причем, ничего сложного не было, как можно было самостоятельно до этого не додуматься!

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь или иваси;
  • лук красный;
  • сладкий красный перец;
  • лимон;
  • оливки или маслины;
  • зелень, перец черный и красный, масло растительное.

Процесс приготовления

Рыбку мы будет подавать не на блюде, как все привыкли, а в красивой баночке, где будет много яркого и красивого цвета.

Все продукты берите в произвольном количестве. К примеру, все по 1 шт. или по 2 шт. если у вас 1 сельдь, тогда все по 1, если 2 – тогда по 2 штуки.

Сладкий перец выбираем красивый, яркий, красный или желтый, оранжевый и режем его соломкой.

Лук – тонкими полукольцами, лимон – тонкими дольками.

Зелень берите любую по вкусу – укроп, базилик. Петрушка, зеленый лук и т.д.  Мелко режем. Подходит и мороженная.

Все продукты укладываем в баночку слоями, чередуя по своему вкусу.

Все уплотняем и наливаем растительное масло — около 2 ст.л. на 500 г рыбы.

Маринуем рыбу от 6 до 12 часов в холодильнике и подаем к праздничному столу.

Подруга рассказала, как подать обычную селедку на праздничный стол, чтобы гости ахнули

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